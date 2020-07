Christian Suescun asegura que todavía no ha leído la entrevista de su hermana

30/07/2020 CHRISTIAN SUESCUN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Este miércoles nos quedábamos sorprendidos con la entrevista que concedía Sofía Suescun en una revista de tirada nacional en la que afirmaba que los hombres como su hermano, le daban asco. Unas declaraciones que dejan entrever la mala relación entre los dos hermanos, que según ellos no existe.



Christian Suescun asegura no haber leído la entrevista de su hermana en la que le deja en mal lugar: "No lo he visto". Y es que parece que el hermano de Sofía Suescun le quita importancia a las palabras de su hermana: "Bueno, habrá que ver cómo lo ha dicho y hay que mirar todo".



Sobre las declaraciones en las que asegura que es incapaz de tener dinero ahorrado, Christian Suescun confiesa que: "Tengo bastante ahorrado". De lo que sí que ha querido hablarnos es de todo lo que ha dicho Yola Berrocal sobre él, y asegura que: "Eso no me lo decía en la casa, lo de las malas vibraciones".



Lo único que tiene claro Christian Suescun es que tiene que leer la entrevista de su hermana de forma detenida para enterarse de todo lo que ha dicho de él: "A ver si tengo tiempo para hablar de eso porque hay mucho que descifrar". En cuanto a las supuestas maldiciones que ha hecho su madre, Maite Galdeano, a los ladrones que entraron en su casa, confesó: "Mira pues me alegro, me alegro porque vamos, hicieron un mal bastante gordo".