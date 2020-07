China.- El Gobierno de Hong Kong veta la candidatura de Joshua Wong y otros 11 opositores a las elecciones legislativas

20/07/2020 El activista pro democracia hongkonés Joshua Wong POLITICA ASIA CHINA INTERNACIONAL TWITTER DE JOSHUA WONG



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Joshua Wong y otros once destacados opositores de Hong Kong han visto invalidadas sus candidaturas para las elecciones al Parlamento regional que se celebrarán el próximo mes de septiembre en la ex colonia británica.



"Acabo de ser descalificado (para participar) en las elecciones al Consejo Legislativo, a pesar de ser el principal ganador de las elecciones primarias de Hong Kong", ha anunciado Wong en Twitter.



El activista hongkonés ha explicado que "la excusa que han puesto" es que describió la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en Hong Kong como una "ley dacroniana", algo en lo que se ha ratificado.



La inhabilitación de Wong y los otros once opositores, entre ellos cuatro diputados, ha sido anunciada este jueves por el Gobierno hongkonés en un comunicado en el que advierte de que está revisando también "la validez de otras candidaturas". "No descartamos la posibilidad de que más nominaciones sean invalidadas", ha avisado.



El Ejecutivo de Carrie Lam ha justificado este veto por la necesidad de "garantizar que las elecciones se celebran en estricto respeto a la Ley Básica y otras leyes aplicables de forma abierta, honesta y justa".



"No hay ninguna censura política, restricción a la libertad de expresión o privación del derecho a participar en unas elecciones, tal y como han alegado algunos miembros de la comunidad", ha dicho el Gobierno de Lam respondiendo a las primeras críticas, según recoge el diario local 'South China Morning Post'.



De hecho, Wong ha calificado este movimiento gubernamental como "la mayor represión" de cara a unas elecciones en Hong Kong, ya que se ha descalificado a "casi todos los candidatos pro democracia, desde los grupos de jóvenes progresistas hasta los partidos moderados tradicionales".



"Claramente, Pekín muestra una total falta de respeto por la voluntad de los hongkoneses, pisotea el último pilar de la socavada autonomía de la ciudad e intenta mantener la Legislatura de Hong Kong bajo su firme garra", ha denunciado.



Pese a ello, Wong ha avisado a Lam y a Pekín de que "los hongkoneses no se rendirán". "Nuestra resistencia seguirá y confiamos en que el mundo esté con nosotros en la batalla venidera", ha indicado.



Hong Kong es escenario de fuertes protestas desde junio de 2019, cuando los hongkoneses se movilizaron contra una ley de extradición a la China continental, que lograron frenar. En los últimos meses también se han manifestado contra la ley de seguridad nacional, pero en este caso no han conseguido boicotearla.



La oposición hongkonesa denuncia un control cada vez más fuerte de Pekín sobre el territorio que amenazaría el principio de 'un país, dos sistemas', que define el encaje de Hong Kong en China para salvaguardar el régimen de derechos y libertades que la ex colonia heredó del dominio británico.