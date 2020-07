Carmen Borrego y José Carlos visitan la casa de Alejandra Rubio

30/07/2020 CARMEN BORREGO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Alejandra Rubio ha recibido en su casa una visita muy especial para ella. Y es que a pesar de que por activa y por pasiva se ha querido hacer pensar que la hija de Terelu Campos no tenía buena relación con su tía, Carmen Borrego, estas imágenes hablan por si solas. Nuestra protagonista ha recibido en su casa a su tía junto con José Carlos, y es que aunque no sabemos por qué se ha producido esta visita, entendemos que el matrimonio ha ido a llevarle comida a la novata colaboradora de televisión.



Carmen Borrego y José Carlos han ido al domicilio de su sobrina, Alejandra Rubio, con una bolsa de un supermercado para entregarle, seguramente, alguna comida que haya preparado la hermana de Terelu Campos en su casa. Ya sabemos que todo el mundo que ha comido en casa de la que fuera directoras de programas de televisión asegura que la hija de María Teresa Campos cocina muy bien.



Puede ser este un detalle de tía a sobrina, con el que refleja el cariño tan inmenso que hay entre ambas. Además, José Carlos, que todos los miembros de la familia aseguran que es una buena persona, también acudía a la casa de Alejandra Rubio para no perderse la cara de sorpresa de ésta al recibirles en su casa.