Arias toma ventaja para alcanzar su mayor hito en 'Champions'

El centrocampista del FC Barcelona, Ricard Puig Martí (i), cae ante el defensa colombiano del Atlético de Madrid, Santiago Arias. EFE / Alberto Estévez/Archivo

Madrid, 30 jul (EFE).- Es uno de los futbolistas de la plantilla del Atlético de Madrid que más mejoró después del parón por la pandemia de coronavirus. El colombiano Santiago Arias convenció al entrenador argentino Diego Pablo Simeone en el final liguero y ahora se posiciona para ser titular en unos cuartos de final de Liga de Campeones, un hito que hasta ahora nunca había logrado alcanzar.

Aún con trece días por delante para el trascendental duelo contra el RB Leipzig alemán, inmerso en una preparación que puede dar para mucho, el lateral de Medellín (Colombia) se posiciona como posible titular en la 'Champions' que se disputará en Lisboa (Portugal).

Formando equipo en la última sesión de entrenamiento de este miércoles con el central uruguayo José María Gimenez, el montenegrino Stefan Savic y el lateral izquierdo brasileño Renan Lodi, Arias apunta al once, lo que le permitiría disputar por primera vez en su carrera un duelo en la instancia a la que sólo llegan los ocho mejores equipos de Europa.

Hasta ahora, los cuartos de final de la 'Champions' habían sido territorio vedado para el veloz lateral 'cafetero',que durante sus ocho años en el fútbol europeo ha disputado cuatro ediciones de la Liga de Campeones -dos con el PSV Eindhoven neerlandés y dos con el Atlético- y nunca había llegado a esta fase.

Estuvo cerca, muy cerca, en la temporada 2015-16 con el PSV, cuando superó un grupo complicado con el Manchester United inglés, el CSKA Moscú ruso y el Wolfsburgo alemán en el que el conjunto de Eindhoven fue segundo tras los alemanes y dejando por detrás al poderoso United.

Los octavos de final serían proféticos para Arias, ya que el sorteo le deparó un cruce contra el que después sería su equipo: el Atlético. En Eindhoven la ida se completó sin goles (0-0) dejando la resolución para Madrid, y en el antiguo Vicente Calderón los 120 minutos del duelo y la prórroga mantuvieron el 0-0 inicial.

El billete a los cuartos se resolvió por penaltis. Ningún jugador falló su lanzamiento en los cinco primeros de cada equipo, y en los adicionales, Arias lanzó el séptimo. Anotó, pero no lo hizo en el siguiente su compañero neerlandés Luciano Narsingh. Juanfran Torres acertó con el suyo y los madrileños avanzaron en una edición que acabarían en la final de Milán (Italia), donde fueron precisamente los penaltis los que les dejaron sin título, ante el Real Madrid.

La del 15 de marzo de 2016 fue la noche que más cerca estuvo Arias de llegar a unos cuartos de 'Champions'. También pudo hacerlo el curso pasado con el Atlético, que llegaba a la vuelta de octavos contra el Juventus italiano en Turín con un 1-0 favorable y Arias como titular por la ausencia de laterales izquierdos, que hizo a Simeone mover a Juanfran de banda y emplear al colombiano. Pero el conjunto juventino se impuso en Italia con un 3-0 inapelable.

La otra aventura 'Champions' de Arias se saldó con una eliminación en la fase de grupos de la 2016-17, cuando el PSV quedó emparejado de nuevo con el Atlético, el Bayern Múnich y el Rostov ruso. En el curso 2013-14, el primero de su etapa en el PSV, el equipo no logró superar las previas y acabó jugando la Liga Europa, en la que no superaron la fase de grupos.

UN PREMIO 'CHAMPIONS' A UNA TEMPORADA DE MENOS A MÁS

Jugar los cuartos de final sería un premio de 'Champions' para el lateral colombiano en una temporada de menos a más, en la que ha jugado menos que en su primer curso en el Atlético, al que llegó hace dos campañas con el objetivo de dar descanso y competitividad a un veterano como Juanfran Torres, y disputó 33 partidos entre todas las competiciones.

Esta temporada debía ser la de su asentamiento en el Atlético, pero el inglés Kieran Trippier, recién llegado del Tottenham, impresionó con su buen inicio de curso, hasta el punto que el lateral de Medellín no tuvo minutos hasta la sexta jornada de LaLiga Santander ante el Mallorca.

Hasta la paralización del fútbol por la COVID-19, Arias apenas había participado en once partidos -siete duelos ligueros, dos partidos de Liga de Campeones, uno de la Copa del Rey y la final de la Supercopa de España perdida ante el Real Madrid por los penaltis-. Llegó a ser el tercer lateral diestro de la plantilla con la recuperación del croata Sime Vrsaljko, y no estuvo ni en el banquillo en los dos duelos de octavos contra el Liverpool inglés.

Pero el veloz lateral de Medellín hizo los deberes durante el confinamiento. Suplente en el primer duelo del regreso al fútbol contra el Athletic Club, supo aprovechar la media hora que tuvo para dar refresco a Trippier y sorprendió con su profundidad y argumentos para el ataque.

Desde entonces, ha jugado siete de los once duelos ligueros: cinco como titular (ante Osasuna, Levante, Barcelona, Celta y Getafe, en todos ellos disputando el partido completo), y dos como suplente (el ya mencionado contra el Athletic y ante el Betis, en ambos ingresando para sustituir a Trippier), y ahora se pone por delante en la interesante pelea del costado derecho rojiblanco.

Las vueltas de la vida, y del fútbol, han colocado a un Arias del que se especulaba con su salida del Atlético en posición de ser elegido en el once inicial de unos cuartos de final de la Liga de Campeones. El mayor hito de la carrera europea del cafetero se avista a trece días.

Miguel Ángel Moreno