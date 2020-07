AMP.- Alemania.- El PIB de Alemania registró un desplome del 10,1% en el segundo trimestre, el mayor desde 1970

03/07/2020 03 July 2020, Berlin: German Chancellor Angela Merkel takes off her face mask before delivering a speech at the German Bundesrat on the objectives of Germany's EU Council Presidency. Photo: Wolfgang Kumm/dpa POLITICA INTERNACIONAL Wolfgang Kumm/dpa



Una "bofetada de realidad" para los mercados que empiezan a temer una "doble recesión" si hay otro confinamiento



WIESBADEN (ALEMANIA), 30 (EUROPA PRESS)



El producto interior bruto (PIB) de Alemania, la mayor economía europea, se hundió en el segundo trimestre de 2020 un 10,1% respecto de los tres meses anteriores, cuando la 'locomotora europea' había registrado ya una contracción del 2%, según la estimación preliminar publicada por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).



"Se trata de la mayor caída desde que comenzaron a calcularse los datos de PIB trimestralmente en 1970", ha certificado la oficina estadística germana, subrayando que el desplome de la actividad entre los meses de abril y junio "fue mucho mayor que durante la crisis financiera, cuando se registró una caída del 4,7% del PIB en el primer trimestre de 2009".



Destatis destacó que en el segundo trimestre del año se produjo "un desplome masivo" de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, así como del gasto en consumo de los hogares y de la formación de capital en maquinaria y equipamiento por parte de las empresas. Por su parte, el gasto del Gobierno se incrementó sustancialmente durante la crisis.



En comparación con el segundo trimestre de 2019, la contracción del PIB de Alemania alcanzó un récord del 11,7%, frente a la caída del 1,8% interanual de los tres primeros meses de 2020. La mayor caída interanual del PIB hasta la fecha había sido el -7,9% registrada en el segundo trimestre de 2009.



LA RECESIÓN DEL SIGLO



"La recesión del siglo ya es oficial", afirmó en declaraciones a Europa Press el analista de Dekabank para las economías industrializadas, Andreas Scheuerle, señalando que lo que no llegaron a conseguir cracs bursátiles y del mercado del petróleo "lo ha logrado una criatura de 160 nanómetros llamada coronavirus".



En este sentido, el experto ha destacado que se trata también de una "turbo recesión", centrada en marzo y abril, con síntomas de mejoría ya evidentes a partir del mes de mayo, aunque "probablemente llevará al menos hasta el final de 2021 antes de que pueda hablarse nuevamente de normalidad".



"Sin embargo, el camino hacia la recuperación también está plagado de riesgos. El mayor de ellos es una segunda ola de infección con otro confinamiento total, lo que resultaría en una doble recesión", mientras que viejos riesgos, a los que se ha prestado menos atención durante la crisis del Covid-19, continúan amenazando a la economía, particularmente las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, así como la posibilidad de un 'Brexit duro'.



Por su parte, el analista de IG Aitor Méndez señaló a Europa Press que el desplome del PIB de Alemania en el segundo trimestre "no solo es el peor dato de la serie histórica del país, sino que rompe la barrera psicológica de presentar una contracción del PIB a doble dígito" y supone una "nueva bofetada de realidad" para los mercados, que ven cómo el impacto económico del virus se ha estado subestimando por las bolsas durante mucho tiempo.



"Además, la lectura de hoy es un aviso para navegantes, ya que supera en más de un punto porcentual las previsiones del consenso del mercado, por lo que la primera estimación que publicará mañana Eurostat para el conjunto de la eurozona podría ser peor del -11,2% que se está descontando en estos momentos".



Algo menos pesimista se muestra Oliver Rakau, desde Oxford Economics, quien subraya que el desplome del PIB de Alemania viene a confirmar que Europa atraviesa la peor recesión que se recuerda, aunque la contracción en el segundo trimestre no ha sido mucho mayor de lo esperado y se ha situado muy por debajo de lo que la consultora espera para otras grandes economías del euro como España, para la que augura un hundimiento del PIB del 18% entre abril y junio.



Asimismo, Rakau confía en que los datos más recientes, que muestran un fuerte repunte de la actividad económica en Alemania a medida que se levantaron los bloqueos, permitirán a la economía alemana superar fácilmente al resto de la eurozona este año. "Probablemente revisaremos un poco nuestro pronóstico del PIB para 2020 del -6%, pero eso todavía se compara favorablemente con -8% para la zona euro en su conjunto", subraya.