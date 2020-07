Al menos 10 muertos y 40 heridos en atentado antes de tregua en Afganistán. EFE/EPA/JAWAD JALALI

Kabul, 30 jul (EFE).- Al menos diez personas murieron y otras cuarenta resultaron heridas este jueves en un atentado con un vehículo cargado de explosivos en el este de Afganistán, poco antes del inicio de un alto el fuego de tres días del Gobierno y los talibanes por el inicio de Eid-ul-Adha, la fiesta musulmana del sacrificio.

El atentado tuvo lugar hacia las 19.40 hora local (15.10 GMT) en Pul-e-Alam, capital de la provincia de Logar, mientras las fuerzas de seguridad inspeccionaban vehículos en un área muy concurrida antes del inicio de la festividad musulmana, informó el Ministerio del Interior en un escueto comunicado.

El atacante suicida detonó el vehículo cargado de explosivos cerca de un puesto de control de las fuerzas de seguridad, afirmó a Efe el portavoz de la Policía de Logar, Shapoor Ahmadzai.

"En este ataque diez personas murieron -siete miembros de las fuerzas de seguridad y tres civiles- y otras cuarenta, en su mayoría civiles, resultaron heridas", explicó el portavoz, quien advirtió de que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Los heridos fueron traslados al hospital provincial, algunos de ellos en estado crítico.

Ningún grupo ha reivindicado todavía la autoría del ataque.

El principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, se desvinculó de inmediato del atentado y aseguró en un comunicado que "la explosión en Logar no tiene nada que ver con los combatientes del Emirato Islámico", como se autodenominan los talibanes.

"El Emirato Islámico condena este doloroso ataque de la manera más enérgica posible", aseguraron los talibanes, que añadieron que es obra de los servicios de inteligencia afganos que no quieren que la población "viva en paz, estabilidad y disfruten del Eid con alegría".

El portavoz del Ministro de Interior, Tariq Arian, culpó por su parte directamente a los insurgentes.

"Los talibanes son quienes prepararon el terreno para las actividades de todos los grupos terroristas en Afganistány no pueden desvincularse de la responsabilidad de tales ataques. Son responsables de todos los ataques terroristas y asesinatos del pueblo afgano en el país", sentenció.

El atentado con coche bomba se produjo pocas horas antes de que los talibanes y el Gobierno afgano iniciaran de manera oficial un alto el fuego de tres días, que comenzaba a partir de esta medianoche, en el que ambas partes pidieron a sus fuerzas el cese de las operaciones ofensivas y los combates.

Esta tregua es vista como un paso importante para el inicio de las conversaciones intraafganas para buscar una salida negociada a casi dos décadas de guerra en Afganistán desde el derrocamiento el régimen talibán en 2001 tras la invasión estadounidense.

Como paso previo, Estados Unidos y los talibanes firmaron un acuerdo histórico el pasado 29 de febrero en Doha en el que se pactó la retirada de todas las tropas aliadas de Afganistán en catorce meses.