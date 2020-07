Zimbabue.- Zimbabue acuerda compensar con unos 2.970 millones de euros a propietarios blancos por las expropiaciones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Zimbabue ha acordado este miércoles pagar 3.500 millones de dólares (cerca de 2.972 millones de euros) en compensaciones a propietarios blancos cuyos terrenos fueron expropiados por las autoridades en el marco de la reforma agraria impulsada por el anterior presidente del país, Robert Mugabe.



El acuerdo ha sido firmado por el ministro de Finanzas zimbabuense, Mthuli Ncube, en lo que supone un paso hacia adelante de cara a resolver uno de los asuntos más espinosos del mandato de Mugabe al frente del país africano, según ha informado el portal local de noticias Zim Eye.



"Hoy hemos firmado un histórico acuerdo de compensaciones con el Sindicato de Agricultores Comerciales, lo que supone un cierre y un nuevo comienzo para el discurso sobre tierras en Zimbabue", ha destacado el presidente, Emmerson Mnangagwa.



Así, ha subrayado a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter que "este acuerdo reafirma la irreversibilidad de la tierra y es un símbolo del compromiso con el Estado de Derecho y los derechos de la propiedad".



"Es un testimonio del hecho de que, como zimbabuenses, podemos resolver pacíficamente nuestras diferencias. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él", ha argüido, antes de abogar por "avanzar a partir de la confianza mostrada hoy" y "elegir el diálogo frente a la confrontación" para "avanzar juntos".



Los terrenos fueron expropiados en el marco de la reforma del año 2000, impulsada por Mugabe, en la que veteranos de guerra y seguidores del gubernamental ZANU-PF se hicieron por la fuerza con numerosos terrenos agrícolas en manos de ciudadanos blancos.



El programa de Mugabe fue considerado una represalia contra los agricultores blancos por apoyar mayoritariamente al opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), intensamente reprimido por el Gobierno, que argumentó que buscaba compensar los desequilibrios provocados por el colonialismo.



Cuando llegaron a Zimbabue, los colonos blancos se quedaron con los mejores terrenos agrarios y la mayor parte de estas tierras siguieron en manos de agricultores blancos cuando el país consiguió la independencia en 1980.



La reforma agraria, sin embargo, todavía divide a la opinión pública zimbabuense, con los detractores que argumentan que se trata de un proceso partidista que dejó al país con dificultades para lograr autoabastecerse.



Por ello, el Parlamento aprobó recientemente unas leyes de que las autoridades señalaran que hay una gran cantidad de terrenos agrícolas no explotados en el país, así como zonas en los que los propietarios están ausentes y no son trabajadas.



Alrededor de 7,7 millones de personas, cerca de la mitad de la población del país y la cifra más alta durante la última década, se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, según datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA).



La hiperinflación que sacude a Zimbabue llevó al Banco Central a introducir en noviembre nuevos billetes y monedas de dólar zimbabuense, en un intento para recuperar la divisa local y superar la crisis económica en la que se encuentra sumido el país.