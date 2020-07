Zimbabue.- Muere el ministro de Agricultura, figura del golpe contra Mugabe y de las masacres de Matabelelandia

11/09/2019 El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa POLITICA INTERNACIONAL Tafadzwa Ufumeli/ZUMA Wire/dpa



El ministro de Agricultura de Zimbabue, Perrance Shiri, ha fallecido este miércoles por causas no especificadas, según ha anunciado el presidente del país, Emmerson Mnangagwa.



"Me entristece profundamente informar a la nación de la muerte del ministro de Agricultura, el mariscal del aire Perrance Shiri, un amigo y colega desde hace mucho", ha dicho Mnangagwa a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.



Así, ha destacado que "Shiri fue un verdadero patriota que dedicó su vida a la liberación, la independencia y al servicio de este país". La causa del fallecimiento del ministro no ha trascendido, si bien los medios han indicado que su chófer falleció recientemente a causa del coronavirus.



Shiri, quien era comandante de la Fuerza Aérea, fue nombrado ministro en diciembre de 2017 tras el golpe de Estado militar que sacó del poder a Robert Mugabe y aupó a la Presidencia a Mnangagwa.



El fallecido ministro era una figura controvertida en el país debido a su papel en las masacres de Matabelelandia, en el marco del Gurukahundi, una campaña de represión gubernamental ordenada por Mugabe durante los años ochenta.



La campaña --llevada a cabo por la Quinta Brigada, encabezada por Shiri y que había recibido entrenamiento en Corea del Norte-- arrancó en 1982 y se extendió hasta finales de la década bajo la Presidencia de Robert Mugabe y se saldó con la muerte de entre 10.000 y 20.000 personas. Las víctimas fueron enterradas en numerosas fosas comunes.



Hasta la fecha no ha habido procesos judiciales en el país contra los responsables de las masacres y las autoridades no han emitido ningún tipo de disculpa oficial. Sin embargo, Mnangagwa resaltó en abril de 2019 que el tema podía ser discutido en público y a través de los medios, tras décadas de prohibición.