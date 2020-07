Wall Street cierra en alza después de que la Fed promete más apoyo para economía

Por Sinéad Carew

NUEVA YORK, 29 jul (Reuters) - Las acciones subieron el miércoles en Wall Street, ampliando sus alzas después de que la Reserva Federal reiteró una promesa de utilizar su "gama completa de herramientas" para respaldar a la economía, aunque advirtió que el panorama "dependerá significativamente del curso que tome el virus".

* Al finalizar una reunión de política monetaria de dos días, la Fed dijo que mantendrá las tasas de interés en su actual rango hasta que esté confiada en que la economía haya superado la pandemia de coronavirus y se encamine a sus metas de máximo empleo y estabilidad de precios.

* Aunque los estratega dijeron que no hubo sorpresas tras la reunión, muchos apuntaron en que el foco de la Fed sobre el virus resalta las incertidumbres que enfrenta.

* Y con la confirmación del banco central de un camino extraordinariamente incierto, "los inversores pueden sentirse seguros de que el estímulo monetario se mantendrá extremadamente expansivo en el futuro previsible", dijo Shawn Snyder, jefe de estrategia de inversiones de Citi Personal Wealth Management.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 160,29 puntos, o un 0,61%, a 26.539,57 unidades. El S&P 500 ganó 40 puntos, o un 1,24%, a 3.258,44 unidades, y el Nasdaq Composite sumó 140,85 puntos, o un 1,35%, a 10.542,94 unidades.

* Los 11 principales sectores del S&P 500 terminaron la jornada en alzas, con energía y financiero liderando las ganancias porcentuales.

* Wall Street ya subía antes de los comentarios de la Fed, ya que los inversores anticipaban la entrega de resultados del jueves de Amazon.com Inc, Facebook Inc, Apple Inc y Google de Alphabet.

* Estas compañías estuvieron entre los mayores impulsores del Nasdaq, incluso cuando los presidentes ejecutivos de las firmas enfrentan cuestionamientos en una audiencia sobre temas antimonopolio en el Congreso.

* Starbucks Corp ganó un 3,7% después de que dijo que su negocio se "recuperaba de forma estable" a nivel global y que registraría ganancias en el trimestre actual.

(Reporte de adicional de April Joyner y Stephen Culp en Nueva York, Ross Kerber en Boston y Medha Singh y Devik Jain en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)