Wall Street abre en verde a la espera de grandes tecnológicas y de la Fed

Corredores reaccionan durante la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York (EE.UU.). EFE /Justin Lane /Archivo

Nueva York, 29 jul (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en verde y el Dow Jones avanzaba 0,05 % en una apertura marcada por la expectativa sobre los testimonios de los principales ejecutivos de las cuatro grandes firmas tecnológicas (Apple, Amazon, Facebook y Alphabet) y las declaraciones del presidente del banco central de EE.UU.

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 13,16 puntos, hasta los 26.392,44, mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0,44 % o 14,02 enteros, hasta los 3.232,46 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, ganaba un 0,73 % o 75,80 unidades y se situaba en 10.477,89 enteros.

El parqué abría al alza en una jornada de expectativa por las declaraciones de los ejecutivos de las grandes tecnológicas en el Congreso de Estados Unidos y en las previsiones que hará públicas hoy el presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, sobre la recuperación económica de EE.UU. tras la pandemia de la COVID-19.

Aunque no se espera que de momento la Fed anuncie nuevas medidas de estímulo, está debatiendo nuevas formas de brindar más apoyo a la economía una vez que las perspectivas de futuro sean más claras.

En general, los inversores seguían tratando de calibrar el avance de la pandemia en el país, después de que varios estados volvieran a marcar ayer cifras de infecciones de récord, con la posibilidad de que se produzca un acuerdo, que aún parece lejos, sobre el paquete de estímulos económicos valorado en un billón de dólares que preparan republicanos y demócratas en el Congreso.

"Los mercados continúan esperando una política de apoyo de la Fed, y es poco probable que decepcione tras esta reunión. Dado que todavía estamos en medio de la pandemia, la única pregunta para los inversores es cómo de modesta será la Fed", opinó el estratega de inversiones de Schroders, Bill Callahan, en un correo electrónico recogido por la CNBC.

Por sectores, las ganancias más notables eran para el inmobiliario (1,2 %), el industrial (0,72 %), el de bienes no esenciales (0,58 %) y el tecnológico (0,57%).

En rojo solo se situaban con leves pérdidas el de bienes no esenciales (-0,02 %) y el de servicios públicos (-0,01 %)

Entre los treinta valores del Dow Jones destacaba el avance de United Health (2 %), Dow Inc (1,26 %), American Express (1,06 %) y Apple (0,68 %). Retrocedían Boeing (-1,8 %), Raytheon Technologies (-1,45 %), Visa (-1,13 %), Intel (-0,83 %) y Walgreens (-0,76 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a esta hora un 0,56 % hasta los 41,27 dólares el barril; el oro se situaba en los 1.947 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 0,576 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,176.