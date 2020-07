Vista optimista con plan para nuevos pozos de shale en Argentina

(Bloomberg) -- Vista Oil & Gas está surgiendo del histórico colapso del mercado petrolero con planes de reanudar la perforación de shale argentino en la segunda mitad del año, a medida que las mejoras en los costos compensan los bajos precios.

“Podemos reiniciar en un entorno de menor precio del petróleo en comparación con lo que pensábamos”, dijo su director ejecutivo, Miguel Galuccio, en una llamada de ganancias, y describió el último trimestre como los tres meses más difíciles de sus 25 años en el negocio petrolero.

A medida que los confinamientos por el coronavirus redujeron la demanda mundial de combustible a principios de año, Vista cerró el puñado de pozos que opera en Vaca Muerta, donde Argentina busca replicar el auge del shale de Estados Unidos. Pero los reabrió a fines de mayo y ahora planea perforar más a partir de agosto, dijo Galuccio, quien anteriormente estaba a cargo de la estatal YPF SA y es miembro del consejo de Schlumberger Ltd.

Vista planea terminar una cuarta plataforma de pozos en su bloque Bajada del Palo Oeste y, más adelante en el año, perforar una quinta plataforma “altamente prospectiva”.

Allanando el camino para la expansión hay costos más bajos, debido en parte al creciente conocimiento de los ingenieros sobre el shale. Un pozo en la cuarta plataforma debería costar apenas US$9,3 millones, en comparación con US$11,7 millones para un conjunto anterior que ya estaba entre los mejores en Vaca Muerta, según Vista.

“Cada vez que ves dificultades extremas en cualquier industria, realmente descubres quién tiene los equipos más fuertes con los activos más fuertes”, dijo durante la llamada David Neuhauser, fundador del administrador de activos con sede en Chicago Livermore Partners Inc. “Creo que lo estás probando una y otra vez”.

El precio del petróleo al que Vista actualmente puede alcanzar el punto de equilibrio, que Galuccio no especificó, debería permitirle continuar perforando en 2021, aumentar la producción en un 30%, mejorar las ganancias y proporcionar una plataforma para un mayor crecimiento en los próximos años. Analistas de Balanz Capital en Buenos Aires estiman el precio de equilibrio de Vista en US$35 por barril, según una nota enviada por correo electrónico.

De hecho, Argentina está cerca de convertirse en un verdadero rival para los campos de shale en dificultades en Estados Unidos, según Galuccio.

“Veo que Estados Unidos se está quedando sin puntos para la calidad que estamos viendo hoy”, dijo. “Estados Unidos tendrá precios de equilibrio más altos que Vaca Muerta”.

Vista exportó el 70% de su petróleo en el segundo trimestre, ya que la cuarentena de Argentina se mantuvo estricta, mientras que otros países relajaron las suyas. Y aunque el petróleo ligero Medanito de Vaca Muerta generalmente se vende con descuento respecto al índice de referencia mundial Brent de US$10 por barril, Vista ha asegurado ventas el próximo mes con un descuento de US$4.

“El covid ha demostrado que hay un mercado internacional para el crudo de Vaca Muerta a muy buenos precios”, dijo Galuccio.

Nota Original:Vista Shakes Off Oil Crash With Plan for New Argentina Wells (1)

