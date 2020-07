Un simposio analiza el futuro del periodismo y le apuesta a la inteligencia artificial

La conferencia de este año girará en torno a la publicidad digital, la programación informática, el contenido patrocinado, así como la inteligencia artificial aplicada a la producción y distribución de contenido. EFE/Esteban Biba/Archivo

Miami, 29 jul (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inició este miércoles la sexta conferencia anual "SIP Connect" de forma virtual, para tratar el presente y futuro del periodismo y donde se presentó el robot de The Washington Post Heliograf como apuesta a la inteligencia artificial.

Debido a la pandemia de la COVID-19, este simposio sobre periodismo digital, que se extiende hasta el viernes, por primera vez se celebra íntegramente de forma virtual con decenas de profesionales de la comunicación, quienes dan cuenta de las últimas tendencias del sector.

La conferencia de este año girará mayormente en torno a la publicidad digital, la programación informática, el contenido patrocinado, así como la inteligencia artificial aplicada a la producción y distribución de contenido.

"Esto no es un remplazo para los seres humanos, es una herramienta para eliminar las partes tediosas y difíciles que tienen muchos datos", explicó el periodista del Washington Post, Emilio García-Ruíz.

"Esto libera a los periodistas para hacer otras cosas más importantes", añadió Ruíz y dijo que se trata de elementos que "deben combinarse con el factor humano".

El periodista puso como ejemplo Heliograf, una de las herramientas que usará el matutino estadounidense en las elecciones presidenciales de noviembre.

Heliograf, que ya ha pasado pruebas de fuego como las Olimpiadas de 2016 o los comicios que ganó el presidente, Donald Trump, ese mismo año, será capaz de crear hasta 10.000 artículos, indicó.

García-Ruíz señaló que la información "no es muy elaborada", aunque sí se consigue con rapidez y "en un sistema como el de hoy nos permite trabajar con más eficiencia para publicar".

"Los artículos al final no son una gran poesía, ni te vas a ganar premios narrativos, pero les va a dar a tus lectores algo inmediato, es más que una frase escrita por un periodista que va a mil kilómetros por hora intentando hacer mil cosas a la vez", reconoció el comunicador.

Este proyecto se basa en una plantilla modelo creada por los periodistas con la que la inteligencia artificial rellena los huecos con los últimos datos disponibles.

Luego se convierten en artículos para ser distribuidos por distintos medios. Durante las elecciones generales pasadas consiguió para el diario más de medio millón de visitantes únicos y casi un millón de páginas vistas.

Después se aplicó para los resultados de las ligas deportivas de las escuelas secundarias del país, así como para las estadísticas de los atletas profesionales.

"Lo importante es cómo quieres usar la gente que tienes. ¿Quieres que los periodistas estén sentados a las ocho de la noche escribiendo cuatro párrafos sobre una elección en Iowa?, ¿o quieres que esos buenos periodistas estén escribiendo sobre algo mucho más importante?, preguntó García-Ruíz.

La inmensa mayoría de los participantes en el simposio proviene de Estados Unidos o América Latina. Hay representantes de diferentes medios como El Debate de México, The New York Times o La Nación de Buenos Aires.

La SIP no es ajena a los tiempos que corren e incluyó un panel sobre el futuro de los medios y el rumbo que tomarán tras el estallido de la pandemia de coronavirus que ha diezmado al mundo y continúa afectando especialmente a los Estados Unidos.