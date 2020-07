Sudáfrica despide a Andrew Mlangeni, último héroe condenado junto a Mandela

EFE/EPA/Jerome Delay

Johannesburgo, 29 jul (EFE).- Sudáfrica despidió con honores este miércoles a Andrew Mlangeni, icono de la lucha contra el régimen racista del "apartheid" y el que era, hasta su muerte la semana pasada, el último superviviente entre los héroes que fueron condenados y encarcelados junto a Nelson Mandela.

"Pertenecía a una era de lucha sin descanso, de sacrificio y servicio, de honor e integridad. Fue una era de líderes que encarnaron lo mejor de la humanidad", recordó el presidente del país, Cyril Ramaphosa, durante un solemne funeral oficial celebrado esta mañana en honor al activista.

La ceremonia tuvo lugar en Soweto (el antiguo distrito de guetos negros del suroeste de Johannesburgo), con presencia de numerosos líderes políticos y familiares, aunque con aforo limitado y medidas de distancia social por la pandemia de COVID-19.

"Querido papá, estamos aquí para decirte adiós, es extremadamente duro aceptar que no te voy a volver a ver cada mañana (...). Estuviste durante toda tu vida comprometido de corazón a servir a toda la gente de Sudáfrica, blancos y negros, discretamente y sin fanfarria", expresó emocionado Sello Mlangeni, hijo del fallecido.

Tras la ceremonia, el féretro cubierto con la bandera de la Sudáfrica democrática fue transportado al cementerio de Roodepoort (también en la zona de Soweto) para ser enterrado.

La muerte de Mlangeni, ocurrida el pasado 21 de julio en un hospital de Pretoria, ha supuesto para Sudáfrica la pérdida de uno de los últimos grandes nombres de la generación que, como Nelson Mandela, entregó casi toda su vida a la lucha por la libertad de la población no blanca.

De hecho, durante el funeral, el expresidente sudafricano Thabo Mbeki (1999-2008) se refirió, muy crítico, a la corrupción y luchas internas que lastran al actual Congreso Nacional Africano (CNA, bajo el que militaron Mandela y Mlangeni y partido gobernante en Sudáfrica desde la llegada de la democracia en 1994) y llamó a una renovación para recuperar la integridad de aquella generación.

"Estaba muy preocupado por su movimiento, el CNA, que él y otros construyeron durante tantas décadas", señaló Mbeki en una intervención virtual en la ceremonia.

Sus palabras no fueron la única nota amarga para el oficialismo en este contexto. Ya la víspera, el CNA había recibido numerosas críticas cuando decenas de militantes se concentraron -de forma espontánea, según la dirección del partido- frente a la residencia de Mlangeni, ignorando las limitaciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

Nacido el 6 de junio de 1925, Mlangeni era el último superviviente del famoso juicio de Rivonia (1964), en el que fue condenado a cadena perpetua, junto al expresidente y Premio Nobel de la Paz Nelson Mandela y otros legendarios activistas, por sus acciones contra el sistema segregacionista del "apartheid".

Al igual que Mandela, Mlangeni fue recluido en la prisión de Robben Island, al norte de Ciudad del Cabo (suroeste), donde pasó casi tres décadas.

Después de su liberación, el activista ejerció como parlamentario del CNA desde 1994 a 1999 y entre 2009 y 2014, cuando se retiró de la arena política.

Mlangeni fue galardonado con la medalla "Isithwalandwe Seaparankwe", el más alto honor que confiere el CNA a quienes destacaron por su extraordinaria contribución en la batalla para acabar con la injusticias del sistema segregacionista.

En 1999, recibió la "Orden Presidencial por Servicio Meritorio" de manos de su antiguo compañero de prisión, el entonces presidente Nelson Mandela.