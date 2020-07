Shopify duplica sus ventas por aumento de tiendas en línea

(Bloomberg) -- Shopify Inc. casi duplicó sus ingresos en el segundo trimestre y superó con creces las estimaciones de los analistas, debido a que una avalancha de comerciantes puso sus negocios en línea durante la pandemia de coronavirus.

Las ventas crecieron 97% a US$714,3 millones con respecto al mismo trimestre del año anterior, dijo Shopify, con sede en Ottawa, el miércoles en una declaración. Los analistas esperaban ingresos de alrededor de US$512 millones, según datos compilados por Bloomberg.

El volumen bruto de mercancías, una métrica clave que representa el valor de todos los productos vendidos a través de la plataforma de Shopify, aumentó 119% frente al año anterior, a US$30.100 millones. Los analistas esperaban un incremento de 49%, a US$20.600 millones. Las ventas de alimentos, bebidas y tabaco se duplicaron durante el primer trimestre, dijo la compañía.

“La fortaleza de la propuesta de valor de Shopify se exhibió en nuestro segundo trimestre”, dijo la directora de finanzas, Amy Shapero, en la publicación trimestral de resultados. “Estamos comprometidos a transferir los beneficios de la escala a nuestros comerciantes, ayudándoles a vender más y de manera más eficiente, lo cual es especialmente crítico en este entorno que cambia rápidamente”.

Las compañías de comercio electrónico han sido los grandes ganadores en el último tiempo, debido a que el coronavirus ha cerrado muchas tiendas físicas. Muchos analistas predicen que este impulso será duradero. Las acciones de Shopify, que habían subido 148% este año al cierre del martes, avanzaron hasta 9,4% en las operaciones previas a la comercialización en Nueva York.

Las nuevas tiendas creadas en la plataforma Shopify aumentaron 71% en el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre, impulsadas en parte por la decisión de la compañía de extender el período de prueba gratuita en los planes estándar de 14 días a 90 días.

Los grandes vendedores continuaron migrando a Shopify Plus, lo que tuvo como resultado un trimestre récord de nuevas incorporaciones de comerciantes a la plataforma.

Aun así, la compañía decidió no proporcionar pronósticos para el tercer trimestre, citando la incertidumbre en torno al covid-19. Dijo que está monitoreando el impacto del aumento del desempleo en la creación de nuevas tiendas, los hábitos de gasto del consumidor y la velocidad a la que los comerciantes tradicionales ponen sus tiendas en línea. En abril, la compañía de tecnología suspendió su pronóstico para todo el año.

Este año, Shopify se asoció con Walmart Inc. para expandir su sitio de mercado de terceros y con Affirm Inc. para permitir a los consumidores dividir las compras en una serie de pagos más pequeños. Ambas medidas tienen como objetivo aumentar la competencia con Amazon.com Inc .

Después de que sus acciones subieran más de cuatro veces en 2019, este año, Shopify superó a Royal Bank of Canada y se convirtió en la compañía más valiosa en el índice compuesto S&P/TSX de Canadá. Es la compañía con mejor desempeño en el índice este año.

Nota Original:Shopify Sales Double With Merchants Forced Into Online Future

©2020 Bloomberg L.P.