Rafa Mora contesta de manera contundente a Sofía Suescun

29/07/2020 Rafa Mora



MADRID, 29 (CHANCE)



Tras la entrevista que ha concedido Sofía Suescun para un revista de tirada nacional este miércoles en la que acusa a Rafa Mora de mal influenciar a su hermano, el colaborador de Sálvame ha querido contestarla públicamente y lo ha hecho siendo más sincero que nunca.



Rafa Mora nos ha confesado qué opinión tiene de Christian Suescun y lo que le parecen las palabras de Sofía Suescun: "Pues es una pena porque para mí Christian es un chico increíble. Si Sofía habla así de su familia, cómo no va a hablar de los demás. No me lo esperaba, es que es su hermano, considero que a día de hoy hacen cualquier cosa por seguir facturando y si hay que darle leña al hermano, pues al hermano. En cada reality cogen un hueso que roer, ahora el hermano, de Macarena no sé si habrán comentando algo, de Rafa Mora...".



Muy contundente, Rafa Mora explica que el problema lo tienen Maite Galdeano y Sofía Suescun con Christian: "Es un chico con buen fondo y con personalidad. Las que siempre han hecho de menos han sido ellas, que siempre han pensado que es un tío que no vale y que incluso... Esto es de cosecha propia eh, porque Macarena sabéis que se lleva muy bien con Maite y se desvincula, no va a decir nada. Pero vamos, que las cagadas que ha cometido Christian en este reality vienen debidas a los sabios consejos de su cuñado y su hermanita. Decir que yo soy una mala influencia para Christian... cuando realmente no le doy ningún consejo, solamente le digo que es un tío válido y que por mucho que le digan que no vale, se le ha dado su oportunidad y poco a poco se ha hecho su caminito. No tiene que forzar la máquina, tiene que ser como es. A lo mejor somos una mala influencia porque le decimos que sea él mismo".



No cree que esto sea un montaje de Sofía y Christian para que dentro de una semana veamos al exconcursante de La casa fuerte contestándola: "No, montaje Christian y Sofía no. No entra en esta empresa, estas han hecho una empresa y todo lo tienen que facturar porque saben que dentro de un año se olvida. Que si salgo con el pijama de Gloria Camila, luego que si vamos a ser papás, que si ahora... cada día... solo hay que ver los audios de la madre de Kiko en Sálvame que decía que su hijo mentía más que cagaba, que eso lo diga una madre de un hijo... Ni la madre de Avilés dice eso de su hijo. Qué vivirá esa madre en su casa. Les vale todo y Cristian no vale para hacer montajes".