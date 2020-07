Primera reacción de Maite Galdeano a la entrevista de Sofía Suescun

29/07/2020 Maite Galdeano en el plató de Gran Hermano EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 29 (CHANCE)



Tras la entrevista que ha dado Sofía Suescun y Kiko Jiménez para una revista con tirada nacional, en la que hablan de Christian Suescun y de los poderes mágicos de Maite Galdeano, ésta última nos ha contado en exclusiva qué le parecen las palabras de su hija. En esta ocasión ha estado muy parca en palabras y casi no la reconocemos, ya que siempre nos ha acostumbrado a hablar más que nadie frente la cámara.



Sin ganas de hacer ningún comentario a cámara, Maite Galdeano se ha limitado a contarnos cuántas veces sus perros hacen sus necesidades en la calle. Y es que no sabemos qué le ha pasado a la madre de Sofía Suescun, quien siempre hablaba por los codos y ahora se ha mostrado de lo más seria posible.



Quizás, las palabras de Sofía Suescun no le han gustado en absoluto porque en la entrevista, su hija dice que los hombres como su hermano le dan asco. Unas declaraciones que nos han dejado impactados y con las que Maite Galdeano guarda silencio ¿será este el inicio de una guerra mediática en la familia?