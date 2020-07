Presidente de Perú anuncia nuevo bono y plan de empleo por la pandemia =(Fotos)= Lima, 28 Jul 2020 (AFP) - El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el martes un plan para crear un millón de empleos y la entrega de un segundo bono de 220 dólares para familias en situación vulnerable debido a la pandemia."La reactivación es un objetivo nacional, no hay salud sin economía", afirmó el mandatario en una sesión solemne por el día de la Independencia, en un Congreso semivacío por la pandemia, con la mayoría de los legisladores participando en forma virtual.En el último mensaje anual al país de su mandato, Vizcarra dijo que el nuevo programa "Arranca Perú" generará un millón de empleos en el país y comenzará a ejecutarse en agosto, pero no dio detalles.Además, anunció "la aprobación de un segundo bono de 760 soles (...) que será implementado entre agosto y octubre". "Vamos a atender a todas las familias vulnerables del país", añadió. El monto equivale a unos 220 dólares.Un primer bono de 760 soles para 6,8 millones familias que quedaron sin ingresos por la pandemia fue entregado en mayo.Perú inició un desconfinamiento gradual el 1 de julio, luego de tres meses y medio de cuarentena nacional obligatoria, en busca de reactivar su economía.El prolongado confinamiento constituyó un mazazo para la economía de un país que antes de la pandemia crecía por encima del promedio latinoamericano: el PIB cayó 17% en los primeros cinco meses del año y se perdieron más de 2,6 millones de empleos, según cifras oficiales.La nación andina es tercera en América Latina en casos de coronavirus (389.717) y decesos (18.418), detrás de Brasil y México."Hoy puedo decir, con la mayor certeza y convicción, que la cuarentena permitió salvar muchas vidas", afirmó Vizcarra.El presidente también anunció un aumento de la inversión pública en salud y la construcción de dos líneas de metro en Lima, urbe de 10 millones de habitantes famosa por el caos vial. Por ahora solo opera una línea (elevada) de metro y hay una segunda en construcción.El analista político Luis Benavente dijo que el mensaje anual de Vizcarra fue "muy triunfalista" y faltó que reconociera algunos errores al enfrentar la pandemia."Creo que con un poco de humildad política debió reconocer algunas cosas (que no han funcionado bien). Hay una responsabilidad que le compete al gobierno" por las altas cifras de contagios y decesos, dijo el analista a la AFP."El presidente tampoco ha puesto las piedras angulares para la recuperación y no ha hablado de estrategia que conlleve al surgimiento del empleo", añadió.Vizcarra, de 57 años, termina su mandato el 28 de julio de 2021, día en que se conmemora el bicentenario de la Independencia de Perú.Asumió el poder en marzo de 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y ha tenido altos niveles de popularidad con su cruzada contra la corrupción.fj/cm/lda