Perú supera los 395.000 casos de COVID-19, pero se reducen las hospitalizaciones

En la imagen, enfermos de COVID-19 reciben oxigeno dentro de sus vehículos, en la zona de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa. EFE/Jorge Esquivel

Lima, 28 jul (EFE).- Perú registró este martes 395.005 contagios de COVID-19, tras alcanzar un nuevo récord de 5.288 casos en las últimas horas, aunque el número de hospitalizaciones por la enfermedad cayó a 13.408 pacientes.

El incremento de casos en Perú coincide con el inicio de una semana de vacaciones escolares y el festivo por el aniversario de la independencia, que se celebró este martes, aunque la mayoría de lugares de esparcimiento están cerrados para evitar la concentración de personas.

Precisamente, para incentivar la reactivación económica tras la cuarentena de 130 días, el gobierno autorizó este mes el reinicio de viajes interprovinciales, la atención al público en restaurantes y las visitas a museos, entre otras actividades.

MENOS HOSPITALIZACIONES

De acuerdo al último reporte del ministerio de Salud, el número de pacientes hospitalizados se redujo en 42, desde el lunes, y de igual manera disminuyó en 16 el número de internados en las unidades de cuidados intensivos, que totalizan 1.423 a nivel nacional.

Al inicio de la pandemia, Perú tenía alrededor de 1.000 camas para hospitalización en el país y 100 en cuidados intensivos, donde los pacientes pueden ser conectados a ventiladores mecánicos.

Sin embargo, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha conseguido incrementar las camas de hospital a 18.000 y las de cuidados intensivos a 1.500, aunque la meta es que lleguen a 3.000 el próximo año, según afirmó el mandatario en el mensaje a la nación ofrecido este martes ante el Congreso.

LIMA CON MÁS DE 200.000 CASOS

La región Lima, en la que se encuentra la capital, tiene el mayor número de infectados en el país con 209.209 casos, seguida por la vecina Callao con 20.841, y las norteñas Piura con 20.687 y Lambayeque con 16.815.

Hasta la fecha, han fallecido 18.612 personas por el coronavirus en el país, 194 de los cuales producidos en las últimas 24 horas.

No obstante, la cifra de muertos por el Covid-19 está en análisis por un comité de expertos para incluir en ella a los sospechosos de la enfermedad, que no llegaron a tener un diagnóstico confirmado.

CERCA DE 4.000 RECIBEN EL ALTA

Por su parte, otras 3.905 personas recibieron el alta médica desde el lunes, con lo cual suman 276.452 los pacientes que se recuperaron de la enfermedad tras seguir el tratamiento médico.

A nivel nacional, las autoridades sanitarias han realizado pruebas de descarte del Covid-19 a 2.270.717 personas, 20.461 aplicadas en las últimas horas.

Con estas cifras, el número de casos activos del Covid-19 se elevó a 99.941 en Perú, con más de un millar respecto al lunes.

APOYAN CONTROVERTIDO TRATAMIENTO

De otro lado, un grupo de personas realizó una marcha en el centro de Lima para pedir que se apruebe en el país el uso del dióxido de cloro en el tratamiento contra el coronavirus.

La Policía Nacional dispersó al grupo, que no tenía autorización para su marcha, con el uso de gas lacrimógeno y detuvo a algunos de sus integrantes.

Según reportaron medios locales, los manifestantes expresaron su apoyo a la Coalición Mundial de Salud y Vida (Comusav) y al alemán Andreas Kalcker, que promueven este producto, aunque el ministerio de Salud peruano ha desalentado su uso por considerarlo potencialmente mortal.