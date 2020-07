MediaTek se alista para enfrentar tensiones comerciales

(Bloomberg) -- MediaTek Inc. contrató a un exfuncionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos para que ayude al fabricante de chips taiwanés a resistir la agudización de las tensiones entre EE. UU. y China que ya han perjudicado a su cliente Huawei Technologies Co.

Patrick Wilson, quien recientemente se desempeñó como director de la Oficina de Enlace Comercial para el Departamento de Comercio, será nombrado vicepresidente de asuntos gubernamentales en MediaTek USA y liderará sus iniciativas de política pública, dijo la compañía en un borrador de comunicado de prensa visto por Bloomberg News. Wilson trabajó anteriormente en la Asociación de la Industria de Semiconductores, donde dirigió las negociaciones del grupo comercial con el Gobierno federal.

Las compañías tecnológicas con vínculos u operaciones en China han sido objeto de un creciente escrutinio por parte de Washington en medio de las crecientes tensiones con Pekín, lo que les ha obligado a aumentar el gasto en esfuerzos de cabildeo en Estados Unidos. El Departamento de Comercio dijo en mayo que se requerirían licencias antes de permitir que la tecnología estadounidense sea usada por Huawei o sus 114 filiales, incluida su unidad de diseño de chips HiSilicon, evitando así que proveedores como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. envíen piezas diseñadas por HiSilicon a la empresa china.

A principios de este año, TSMC contrató al excabildero de Intel Corp. Peter Cleveland, mientras que ByteDance Ltd., el propietario chino de la aplicación viral TikTok, que también ha estado bajo el escrutinio de Estados Unidos, gastó un récord de US$500.000 en cabildeo federal durante el trimestre finalizado el 30 de junio.

Analistas esperan que Huawei confíe en MediaTek para más pedidos después de que TSMC dijera que no enviará más chips diseñados por HiSilicon después del 15 de septiembre. MediaTek puede suministrar sus chips a Huawei para un teléfono insignia que se presentará este año, a medida que los controles de exportación de EE.UU. afecten el suministro de Qualcomm Inc. y TSMC, escribieron analistas de Sanford C. Bernstein, incluido Mark Li, en una nota del 23 de julio.

Las acciones de MediaTek han subido alrededor de 150% desde sus mínimos de marzo y el 28 de julio cerró en NT$680.

Nota Original:Huawei Supplier MediaTek Hires Ex-U.S. Official Amid Tensions

