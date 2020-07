Los famosos celebran a sus mejores amigos en el Día mundial de la amistad

Fotografía tomada el pasado 4 de marzo en la que se registró al cantautor argentino Fito Páez, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Pablo Ramón/Archivo

Miami, 29 jul (EFE).- Los amigos del alma, esos que están para las buenas y las malas, son pocos y en el caso de los famosos son aún menos. Para celebrar el Día mundial de la amistad este 30 de julio, Efe les preguntó a algunos de los artistas más importantes del mundo hispano quiénes pertenecen a esa exclusiva lista.

Las respuestas de artistas como Tini Stoessel, Danna Paola, Becky G., Fito Páez, Sebastián Yatra, Sech, Luis Fonsi y muchos otros fueron divertidas, conmovedoras y hasta sorprendentes.

Todos han dejado claro que las estrellas valoran a esos buenos amigos quizá más que los "simples mortales", pues llevan vidas nómadas que les complica todo tipo de relaciones y una fama que confunde.

Uno de los que ofreció una de esas respuestas inesperadas fue el cantautor argentino Fito Páez quien reveló que tiene amigos de la adolescencia y otros que ha hecho a lo largo de su extensa carrera profesional entre los que se reconoce el nombre de su colega y compatriota Charly García.

"Nos vemos mucho para conversar, oír música", indicó Páez, quien reveló que mantiene el vínculo activo incluso cuando está de viaje, o hasta por la plataforma de videollamadas Zoom, en las semanas de cuarentena.

El cantautor mexicano Leonel García reveló que incluso se ha lanzado "borracheras virtuales" durante la cuarentena, con los mismos amigos que han sido sus "cuates" desde que estaba en la secundaria. Han vivido juntos amores, desamores, fiestas nocturnas, bodas y bautizos.

"No son famosos", alertó, y es algo que celebra, porque son su "cable a tierra".

La artista argentina Martina "TINI" Stoessel tiene palabras parecidas cuando habla de sus amigas.

"Estamos juntas desde los 3 años. Crecimos juntas y son como mis hermanas. Antes cuando viajaba todo el tiempo y venía (a Buenos Aires) pasábamos mucho tiempo juntas, teníamos pijamadas. Ahora, no podemos pero igual seguimos en contacto todo el tiempo", recordó.

La intérprete de "Ella dice" agregó, que de hecho, cuando ha estado de gira siempre trataba que alguna de ellas viajara porque era "como tener un pedacito de Argentina" a su lado.

Sech, el cantautor panameño de éxitos como "Relación", considera a sus amigos como su "ecosistema". Además de asegurar que confía en ellos "un ciento por ciento", son quienes le dicen cuándo está "equivocado o haciendo el ridículo" y lo ubican cuando se desconecta "del mundo exterior".

AMIGOS QUE SON FAMILIA

Ese papel lo tiene la mamá de la artista estadounidense de ancestros mexicanos Becky G. "Mi mamá es mi mejor amiga. Mi hermana también, en realidad toda mi familia, pero mi mamá es el centro de todo", señaló.

"Yo tengo muchas amistades, pero mis amigos más cercanos son mis hermanos y mi cuñado. Esas relaciones las mantengo siempre, aunque ahora es un poco más difícil por lo de la pandemia. Si salgo, solo es para ir a casa de mi familia o nos hablamos por WhatsApp, pero extraño el contacto físico", indicó, por su parte Luis Fonsi.

La estrella Danna Paola, famosa por su papel de Lu en la serie televisiva "Élite" y también cantante de temas como "No bailes sola", señaló a su madre como su "consejera y la primera persona" a la que acude cuando le ocurre algo. De todos modos, también tiene amigas del colegio en las que confía.

El artista colombiano Sebastián Yatra tiene un par de amigos con los que creció en las afueras de Miami. Son los que siempre busca cuando quiere irse de fiesta o compartir momentos importantes. Sin embargo, son sus dos hermanos quienes además de contenerlo contienen constantemente, "siempre están" para él en todo momento.

Los hermanos Mau y Ricky Montaner se tienen el uno a otro y se declaran "patria o muerte". Es la razón por la que no se imaginan trabajando por su cuenta y han hecho una carrera, primero como compositores y después como cantautores siempre juntos.

LOS QUE TE ENTIENDEN

Jesús Navarro, Bibi Marín y Julio Ramírez, los integrantes de la banda mexicana Reik, dijeron que los amigos a los que primero llaman cuando pasa algo son ellos mismos. Tienen otra gente dentro de su entorno personal con los que también cuentan, pero reconocieron que nadie los comprende como quienes conocen los desafíos de la vida artística.

El cantautor colombiano Feid afirmó lo mismo. Aparte de su hermana, la mayoría de sus amigos son otros artistas del género urbano, con los que puede "intercambiar preocupaciones sobre lo que está pasando con la industria", consejos sobre "la música y las letras", además de tener los "mismos horarios nocturnos", indicó.

Alicia Civita