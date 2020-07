Lisette Oropesa: Me arrodillé para poder cantar el bis y por agradecimiento

Imágenes cedidas por el Teatro Real del "bis" de anoche de Lisette Oropesa. Fotógrafo: Javier del Real | Teatro Real

Madrid, 29 jul (EFE).- La hispano estadounidense Lisette Oropesa (1983) cantó anoche el primer "bis" de su carrera y se convirtió en la primera mujer que lo hace en el Teatro Real de Madrid: "Al oír la reacción del público vi que era imposible evitarlo. Me tuve que arrodillar para poder cantarlo y por agradecimiento", explica a Efe.

Oropesa, una de las cinco "violetta" que han cantado "La Traviata" en el Real este mes de julio, repitió el segundo verso del aria "Addio del passato", de "La Traviata", y entró así en el exclusivo "club" en el que solo están el mexicano Javier Camarena y el italiano Leo Nucci.

"Me he levantado ahora porque anoche no me podía dormir. Cuando salí del teatro ya había un montón de historias en internet y se las mandé a mi madre y hablé con mi abuela y con mi agente. Hice un 'instagram live' para agradecer al público lo que habían hecho... En fin, que no podía dormir", rememora feliz la artista, nacida en Nueva Orleans y con nacionalidad estadounidense y española.

Ya el día 25, primera de las cuatro funciones que ha cantado en este montaje, varios aficionados repartieron un papel en el que decían "somos seguidores de Lisette, vamos a pedir un 'bis' en el aria 'Addio del passato' del tercer acto porque Lisette se lo merece".

"La verdad es que no se quienes son pero vi la hojita porque me la dieron el día del debut pero esa noche, cuando llegamos a 'Addio del passato', no hubo tanto aplauso y yo no quería forzar el 'bis'", relata.

Sin embargo anoche, recuerda, "fue imposible evitarlo porque la gente estaba en pie. Yo me callé y me quedé acostada, miré un poco y vi a la gente gritando y no sabía qué hacer. Miré al director como preguntando y luego me bajé de la cama y me puse de rodillas para poder seguir cantando y de agradecimiento".

No sabe a ciencia cierta por qué los fans que pidieron el "bis" quisieron que fuera en "Addio el passato", el aria final, y no en "Sempre libera", otra de las piezas más difíciles de la ópera.

"Supongo que pensarían que ya había pasado todo y que era el momento de agradecer pero a lo mejor yo hubiera elegido 'Sempre libera'", revela.

El último aria de Violetta, explica, es "muy difícil" porque es "al final de la noche" y tiene "un agudo súper piano al final".

"Anoche me salió bien y yo nada más que quiero cantar en la manera en la que se siente y está el personaje, que está muriéndose, no mucho pero sí suficiente", bromea la artista, que ya participó en 2018 en el 'bis' del sexteto de "Lucia di Lammermoor", en el que también estaba Camarena.

Tras el primer bis en solitario de su vida, sus planes son quedarse hasta diciembre en Europa porque en Estados Unidos "las cosas no están muy bien" y grabar a partir del 4 de agosto su primer disco.

"Será en Mónaco y será un disco de arias con orquesta pero no puedo decir nada más, solo que estoy muy feliz", añade.