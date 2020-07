La plata también repunta por menor producción en América Latina

(Bloomberg) -- El mayor repunte mensual de la plata desde 1979 ha sido principalmente un tema de fuerte demanda. Los inversionistas buscan refugio de la crisis causada por la pandemia y las tasas negativas, mientras que la demanda industrial del metal se recupera en algunas partes del mundo.

Pero hay otra razón para ser optimista frente a la plata... los suministros también se reducirán.

Las minas peruanas y mexicanas, que representan casi 40% del suministro mundial, cerraron en masa a principios de este año debido a la pandemia del coronavirus. Si bien gran parte de la industria está retomando operaciones, algunas minas han tenido que cerrar de nuevo a medida que aumentan los casos de covid-19. Silver Institute (el instituto de la plata) ahora pronostica un déficit de mercado, aunque pequeño, por primera vez en cinco años.

La posibilidad de interrupciones mineras de mayor duración agrega soporte a un metal que ha aumentado más de 30% en el último mes para convertirse en el principal producto básico con mejor rendimiento. Al igual que el oro, la plata es considerada un refugio, pero también tiene amplios usos industriales en productos como paneles solares.

El instituto de la plata ahora prevé una disminución de 13% en la producción de minas de América Latina este año, con un suministro global que se reducirá 7,2%, según el director ejecutivo, Michael DiRienzo. El pronóstico se basa en la reducción de 67 millones de onzas que saldrían de la región, suficiente plata para la fabricación de alrededor de 100 millones de paneles solares.

En la segunda ola de cierres se encuentran “algunas de las minas productoras de plata más grandes del mundo y esto ha reducido drásticamente la producción de plata esperada para este año”, dijo Paul Wiggers de Vries, analista senior de CRU Group, que espera que los precios del metal sigan aumentando.

CRU ahora estima que el suministro de minas de plata disminuirá aproximadamente 4% este año en comparación con su pronóstico previo a la pandemia de un crecimiento de 4,5%. Las operaciones y proyectos peruanos estarían en mayor riesgo.

La producción de plata peruana debería volver a la normalidad en los próximos meses, con una recuperación más lenta que la del cobre porque gran parte se realiza bajo tierra donde el distanciamiento social es más difícil, según Victor Gobitz, quien dirige tanto el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú como Cía. de Minas Buenaventura SAA.

La exploración y el desarrollo de proyectos podrían demorar más en recuperarse, poniendo en riesgo la producción futura, dijo Wiggers de Vries.

Si bien los precios de la plata, que están en su precio máximo después de siete años, incentivan a recobrar fuerza, gran parte del metal se produce como subproducto en las minas de cobre, oro, zinc y plomo. En el caso de los dos últimos, los precios se han mantenido bajos.

“Hay grandes productores que no son realmente minas de plata”, dijo Wiggers de Vries. “Entonces, esto se convierte en uno de los riesgos para el suministro de plata en el futuro”.

Es probable que la pandemia continúe interrumpiendo el suministro, según Colin Hamilton, director gerente de investigación de productos básicos en BMO Capital Markets.

“Todavía tenemos una gran cantidad de casos y eso podría conducir a cuarentenas locales nuevamente”, indicó Hamilton.

