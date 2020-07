La Fed no quiere despertar a operadores de bonos: B. Chappatta

(Bloomberg) -- El mensaje a los operadores de bonos de la última reunión de la Reserva Federal: el presidente Jerome Powell y sus colegas no tienen problema con el mercado del Tesoro de US$20 billones y ciertamente no están dispuestos a hacer nada que perturbe la paz.

El Comité Federal de Mercado Abierto decidió mantener la tasa de fondos federales sin cambios en un rango de 0% a 0,25% y mantener sus compras de activos “al menos al ritmo actual”, mantuvo el compromiso a “usar toda su variedad de herramientas para apoyar la economía estadounidense en este momento difícil” y ajustó su perspectiva solo modestamente ante la pandemia de coronavirus. La declaración no mencionó ninguna orientación a futuro, como vincular los aumentos de la tasa de interés con la inflación o los niveles de desempleo específicos, algo que los funcionarios han estado insinuando por semanas.

La Fed presagió efectivamente el tono sombrío y la perspectiva cautelosa de Powell el martes, cuando anunció que ampliaría sus programas de préstamos de emergencia que se suponía terminarían después de septiembre durante el resto del año. Eso incluye la Línea de Crédito Corporativo del Mercado Primario y la Línea de Crédito Corporativo del Mercado Secundario, que en conjunto han provocado un gran repunte en los bonos corporativos de EE.UU. con grado de inversión y han empujado los rendimientos por debajo de 2% por primera vez. Si el banco central estuviera tan seguro de que la economía estadounidense estaba en alza, podría no haber sentido la necesidad de prolongar los términos de sus programas con meses de anticipación.

Después de la decisión, los rendimientos del Tesoro apenas se movieron y la forma de la curva se mantuvo igual. El rendimiento de referencia a 10 años se mantuvo estable en 0,58%, mientras que los rendimientos a cinco años cayeron a otro nivel récord de 0,2437%. El último vencimiento es una opción potencial si la Fed decide tomar el control de la curva de rendimiento y limitar las tasas a corto y mediano plazo en el límite superior de 0,25% de la tasa de los fondos federales.

Esta reacción adormilada es probablemente lo que la Fed quería, ahora que hay mayor escrutinio en torno a las condiciones que permitieron que el mayor mercado de bonos del mundo explotara en marzo (Powell calificó a los bonos del Tesoro como “un pilar absoluto de los mercados financieros mundiales: es esencial que funcione bien y lo está haciendo ahora”). Actualmente es todo lo contrario. Antes de la decisión de la Fed, Jim Vogel, de FHN Financial, señaló que una vez que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años caen a mínimos históricos, el volumen de operaciones tiende a desaparecer, es decir, los inversionistas de renta fija ven pocas razones para perseguir el repunte.

“Se supone que las notas a 10 años negociadas por debajo de 0,60% son alcistas, y puede ser cierto. El ingrediente que falta, sin embargo, es la escala”, escribió. “Una pregunta importante para los bonos del Tesoro es si las declaraciones del presidente Powell estimulan un volumen de negociación suficiente para cambiar el impulso de la tasa”.

Hasta ahora, los bonos del Tesoro no parecen ansiosos por salir de su estancamiento. Los precios del oro y la plata fluctuaron pero terminaron al alza, al igual que el índice S&P 500, ya que Powell habló sobre la necesidad de “un apoyo continuo tanto de la política monetaria como fiscal” y recibió elogios del Congreso por actuar con audacia, anticipación y decisión durante la pandemia. Sus comentarios fueron posiblemente los más contundentes al implorar a los legisladores que actúen nuevamente con un paquete de ayuda. Si bien la Fed puede ayudar a algunas empresas a endeudarse, “para muchas otras, obtener un préstamo que será difícil de pagar puede no ser la respuesta. Es posible que se necesite apoyo fiscal directo”, dijo.

En cuanto a los próximos pasos de la Fed, Powell reconoció que la pandemia retrasó la discusión del comité sobre su marco de política a más largo plazo, pero que se reanudó en esta reunión. Dijo que era una alta prioridad y que podría haber sido concluido en la reunión de junio si no fuera por el covid-19.

“Si bien no tengo ningún detalle para compartir con ustedes hoy, confío en que continuaremos avanzando y concluiremos nuestras deliberaciones en el futuro cercano”, dijo a periodistas. Al responder a la pregunta final de la conferencia de prensa, sin embargo, señaló que cualquier cambio sería simplemente “codificar la forma en que ya estamos actuando con nuestras políticas. En gran medida, ya estamos haciendo las cosas que están allí, esta es solo una forma de reconocer eso y ponerlas por escrito”.

Como escribí a principios de esta semana, el resultado más probable de estas deliberaciones será que la Fed vincule los aumentos futuros de la tasa explícitamente a una inflación real que alcance o supere el 2%. Otras opciones incluyen el control de la curva de rendimiento, o centrar sus compras del Tesoro en el extremo más largo de la curva.

Hasta entonces, la orientación directa no oficial de Powell se suma a su broma pasada de que él y sus colegas “ni siquiera piensan en pensar en” aumentar las tasas de interés.

“Ni siquiera estamos pensando en pensar en aumentar las tasas”, dijo. Eso debería ser suficiente para mantener a los operadores de tasas sonámbulos durante el verano.

