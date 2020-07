La exportación de carne bovina argentina creció 20 % en el primer semestre

Argentina exportó en 2019 carnes bovinas a Estados Unidos por once millones de dólares, mientras que en los primeros cinco meses de este año se vendieron a ese mercado 4.200 toneladas por 24,5 millones de dólares, precisó el ministerio. EFE /Cézaro De Luca /Archivo

Buenos Aires, 29 jul (EFE).- La irrupción de la pandemia de coronavirus no frenó a la cadena de producción y comercialización de carne bovina en Argentina, que logró aumentar en un 20 % sus exportaciones en el primer semestre respecto al año anterior, impulsada por la demanda china, informó este miércoles el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

El funcionario destacó que todos los actores del sector, con asistencia del Estado, se comprometieron para sostener la producción, la faena y la comercialización como un servicio esencial pese al contexto sanitario del país, que en marzo registró el primer caso de COVID-19 y hasta hoy contabiliza 173.355 personas contagiadas.

"La posibilidad de sostener ordenadamente la cadena hizo que la producción y las exportaciones de Argentina se hayan incrementado en el primer semestre", subrayó el ministro, que precisó que en ese lapso se faenaron 280.000 cabezas de ganado más, la producción de carne bovina creció un 4 % más de carne bovina y las exportaciones, un 20 %.

CHINA, EL PRINCIPAL DESTINO

En un seminario organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Basterra señaló que "la participación de China continuó con acelerado incremento y se espera que la demanda alcance al 29 % de las exportaciones mundiales".

China es el principal destino de la carne bovina argentina, que acapara "más del 80 % de las exportaciones, con un 31 % de aumento en los primeros seis meses del año", destacó el ministro de Agricultura, una tendencia impulsada por la demanda de proteínas de mayor calidad y el brote de fiebre porcina africana que llevó al gigante asiático a abastecerse en el exterior de todo tipo de carnes en reemplazo de la de cerdo.

Argentina es el segundo proveedor de China detrás de Brasil y por delante de Australia, y durante los primeros cinco meses de 2020 los envíos crecieron 67 % y totalizaron 4.369 millones de dólares, precisó el ministro.

La Unión Europea (UE) es el segundo destino de la carne bovina argentina, pero las exportaciones a ese destino cayeron un 21 % entre enero y mayo producto del impacto de la pandemia, pero hoy representa "una demanda en franca recuperación".

El país pudo cumplir en tanto con el 95 % de la denominada cuota Hilton, que abarca un cupo para la exportación de carne de alta calidad a la UE: "Tenemos las mejores expectativas", subrayó Basterra.

CRECIERON LAS EXPORTACIONES A EE.UU.

En tanto, tras el regreso de las carnes bovinas argentinas al mercado estadounidense luego de 18 años de ausencia, las exportaciones crecieron en el inicio de este año "exponencialmente".

Argentina exportó en 2019 carnes bovinas a Estados Unidos por once millones de dólares, mientras que en los primeros cinco meses de este año se vendieron a ese mercado 4.200 toneladas por 24,5 millones de dólares, precisó el ministerio.

El 88 % de esas exportaciones estuvo integrado por cortes congelados para confección de hamburguesas.

El ministro de Agricultura destacó el desempeño del sector en la emergencia sanitaria por el coronavirus, ya que "se entendió desde un primer momento que la pandemia debía ser abordada entre todos, con lineamientos generales para preservar alimentos sanos, inocuos y de calidad, y sostener la cadena externa para el ingreso de divisas".

El funcionario reconoció que no se sabe aún "cuánto tiempo llevará llegar al nuevo orden", pero destacó que en este contexto "la región se presenta ante el mundo como espacio privilegiado de producción de carnes y granos".

ARGENTINA, SEXTO PRODUCTOR MUNDIAL DE CARNE

Según diversas estimaciones, la producción global de carne vacuna se ubicará en niveles similares a los de 2019, en torno a las 60,7 millones de toneladas, en un mercado en el que Argentina se posiciona en el sexto puesto como productor mundial y en el quinto del ranking de exportadores.

"La carne es el mascarón de proa, la figura emblemática de Argentina en el mercado internacional, es el producto que nos identifica a todos", destacó por su parte el presidente del IPCVA, Ulises Forte, quien instó a debatir "el mundo que viene en la pospandemia".

En el seminario virtual participaron también el secretario general del Sindicato Europeo de Ganadería y Carne (UECBV), Karsten Maier; y el vicepresidente senior de la región Asia Pacífico de la Federación de Exportaciones de Carne de Estados Unidos, Joel Haggard, entre otras personalidades internacionales del sector.