Kiko Matamoros recibe el alta hospitalaria

MADRID, 29 (CHANCE)



Kiko Matamoros ha recibido ya el alta hospitalaria tras haberse sometido a una intervención quirúrgica: quitarse la vesícula. Lo cierto es que el nombre del colaboradora ha sonado esta semana más que nunca y es que desde el sábado, en el Deluxe, cuando vimos que se había hecho un retoque estético en la clínica de se nuera lleva siendo protagonista de su programa de televisión.



Si el otro día veíamos como llegaba al hospital acompañado de su chica, Marta López, quien no se ha separado de él ni un solo momento, la salida ha sido de la misma forma. Este martes era el propio colaborador el que entraba por directo en Sálvame para confesar cómo se encontraba tras la operación y aseguraba que se encontraba bien, a pesar de las molestias que sufría.



Este miércoles, Kiko Matamoros ha salido del hospital con una sonrisa en su rostro y acompañado, como decíamos de su chica, Marta López. Ha confesado que se encuentra "Bien" y además, no sale nada cansado: "No, estoy bien, he dormido muy bien". Y ¡atención! porque si alguien se pensaba que el exmarido de Makoke se quedaría en casa una temporada larga, que se olvide, ya que como bien ha dicho el mismo, puede volver al trabajo en breve: "Puedo seguir trabajando, en un par de días puedo trabajar, no puedo hacer deporte, no puedo hacer algunas cosas, pero currar sí, afortunadamente".