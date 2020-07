Jordania.- Jordania celebrará elecciones parlamentarias el 10 de noviembre

10/11/2019 El rey de Jordania, Abdalá II POLITICA INTERNACIONAL Chris Setian/Royal Hashemite Cou / DPA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La comisión electoral de Jordania ha anunciado este miércoles que las elecciones parlamentarias se celebrarán el 10 de noviembre, después de que el rey Abdalá II publicara un decreto autorizando la convocatoria de comicios.



"La Junta de Comisionados de la Comisión Electoral Independiente ha decidido fijar el próximo 10 de noviembre como fecha para la celebración de las elecciones parlamentarias", ha señalado el organismo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.



El número de colegios electorales será duplicado hasta cerca de 2.000 y los votantes no tendrán que mojar su dedo en tinta para proceder al voto, en medio de las restricciones impuestas por el coronavirus, según ha informado la agencia estatal jordana de noticias, Petra.



La oposición ha acusado al Gobierno de utilizar las leyes de emergencia aprobadas en marzo frente a la pandemia para limitar las críticas, que van en aumento ante la creciente crisis económica en la que se encuentra sumido el país.



En este sentido, el Tribunal de Casación ordenó a mediados de julio la disolución de la rama de la organización islamista Hermanos Musulmanes que opera en el país argumentando que la decisión obedece a que el grupo --cuyas oficinas fueron cerradas e 2016-- "no ha rectificado su estatus legal".



Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto en 1928, ha operado de manera legal en Jordania durante décadas y, de hecho, su brazo político, el Frente de Acción Islámica, obtuvo 16 escaños en las elecciones de 2016, tras boicotear as votaciones en 2010 y 2013.



Asimismo, las autoridades ordenaron el domingo el cierre durante dos años del Sindicato de Profesores del país (JTA) tras imputar a su cúpula por corrupción e incitación contra el Gobierno por sus críticas al primer ministro, Omar Razaz.



El sindicato, que el año pasado convocó un paro a gran escala que tuvo un gran impacto en las escuelas del país, ha acusado en las últimas semanas al Ejecutivo de no cumplir las promesas realizadas en octubre de 2019 y que llevaron a la suspensión de la huelga.