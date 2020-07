Honduras suma 1.214 muertos por COVID-19 y busca la reactivación económica

En la imagen, una trabajadora de la salud mueve a un paciente en el área de ingreso del Hospital Escuela Universitario, el 18 de julio del 2020, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 28 jul (EFE).- Honduras alcanzó este martes 1.214 muertos por COVID-19, a los que añade 40.460 casos de contagios, desde marzo, mientras que el Gobierno aprobó un nuevo intento para la reactivación económica en sus regiones productivas más importantes, lo que ha venido exigiendo el sector privado.

Según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), de 1.570 nuevas pruebas de laboratorio PCR, de diferentes fechas, 719 dieron positivo, con lo que la cifra de contagios se elevó a 40.460.

Además, se han registrado 48 nuevos fallecimientos a causa de la COVID-19, con los que ya suman 1.214 a nivel nacional, indicó el Sinager en cadena nacional de radio y televisión.

Los principales epicentros de la mortal enfermedad siguen siendo los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, en el norte y centro del país, aunque la incidencia de casos de contagios sigue creciendo en los 16 restantes que conforman la geografía hondureña.

Departamentos como Yoro, Atlántida y Colón, en el norte y Caribe; Olancho y El Paraíso, en el oriente, o Choluteca y Valle, en el sur, por ejemplo, han registrado muchos contagios en las últimas semanas, lo que también ocurre en otras regiones del occidente del país.

El Sinager añadió este martes a sus estadísticas 1.469 casos de personas hospitalizadas, de las que 1.086 permanecen en condición estable, 324 en estado grave y 59 en unidades de cuidados intensivos.

Los casos de pacientes recuperados también han aumentado, según el Sinager, que registró 64 este martes, para un total de 5.103 que se han salvado de morir por COVID-19.

NUEVO INTENTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La pandemia de COVID-19 ha golpeado duro no solo a la población de Honduras, sino también a su frágil economía, por lo que la empresa privada ha venido exigiendo volver a la fase uno de una reactivación económica a nivel nacional, que en junio fracasó en varias regiones porque no se cumplieron las medidas sanitarias recomendadas.

La fase uno ha venido funcionando parcialmente en varios de los 298 municipios del país, excluyendo, entre otros, a San Pedro Sula y Tegucigalpa, las dos ciudades más importantes, en el norte y centro del país, que juntas suman 2,5 millones de habitantes, de los 9,3 millones que tiene el país.

La semana pasada, la Mesa Multisectorial que coordina las acciones contra la pandemia, le recomendó al Gobierno la reactivación económica y que se extendiera la apertura del comercio al sábado y domingo, lo mismo que el horario de servicios, de diez a trece horas diarias.

En una sesión virtual del Consejo de Ministros, encabezado por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, este martes fue aprobada la reactivación económica, de lo que han quedado excluidos 36 de los 298 municipios por la alta incidencia de casos de COVID-19 que han tenido en las últimas semanas.

El Ejecutivo resolvió autorizar en gran medida al comercio y empresas en general para que a partir del miércoles "puedan reanudar sus actividades y negocios, de acuerdo con el porcentaje de fuerza laboral, conforme a la región autorizada, utilizando los protocolos de bioseguridad aprobados por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social".

El país ha sido dividido en tres regiones para la" apertura responsable y gradual" del comercio y las empresas, de modo que en la tercera, que abarca a importantes municipios como Tegucigalpa y San Pedro Sula, abrirán con el 20 por ciento de su personal.

La segunda región permite la apertura con el 40 por ciento de los empleados de la empresa, y la primera con el 60, pero todas deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos, y la mayoría no abrirá el sábado y domingo.

"Los negocios, comercios o empresas que no cumplan con estas disposiciones, serán cerradas inmediatamente por la autoridad competente" y "las empresas grandes y medianas deberán implementar los triajes según lo disponen los protocolos de bioseguridad autorizados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social", subraya la declaración del Gobierno sobre la reactivación económica.

La reactivación económica no abarca, entre otros sectores, el transporte público, que deberá esperar hasta agosto, ni estadios de fútbol u otros centros que impliquen la concentración de muchas personas, incluidas fiestas.