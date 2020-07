Heathrow pide al Gobierno británico que deje de poner cuarentenas a los viajeros

Pasajeros en la terminal de llegadas del aeropuerto londinense de Heathrow. EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Londres, 29 jul (EFE).- El jefe ejecutivo del aeropuerto londinense de Heathroe, John Holland-Kaye, ha pedido al Gobierno británico que deje de imponer cuarentenas a los viajeros y que introduzca un sistema de test para las personas que lleguen al país.

Esta petición llega después de que el aeropuerto haya presentado esta semana unas pérdidas de 1.100 millones en el primer semestre del año.

Holland-Kaye apuntó en la BBC que los resultados financieros de Heathrow deberían servir como un "toque de atención" para imponer un sistema de test a los viajeros, en lugar de una cuarentena de 14 días como la que tienen que pasar los pasajeros que llegan de España desde el pasado domingo.

La solución, según esta fuente, sería mitigar el aislamiento de 14 días obligatorio para los países que no están en la lista verde del Gobierno si dan negativo en un test.

"Hacer pruebas a los viajeros es una forma de abrirse a los viajes y al comercio para algunos de los mercados y negocios más grandes del Reino Unido que a día de hoy continúan cerrados", aseguró Holland-Kaye.

El Ejecutivo de Boris Johnson anunció esta semana que hay países que podrían salir de esta lista verde si se producen signos de una nueva oleada de COVID-19 en Europa, al tiempo que recomendó no viajar a España, incluyendo las islas Baleares y Canarias.

Operadores como Jet2 y TUI comunicaron también la cancelación de sus paquetes vacacionales para las próximas semanas, mientras que Heathrow explicó que el número de pasajeros en su aeropuerto descendió un 96 % entre abril y junio respecto al año pasado.

Sin embargo, en declaraciones a la BBC, el secretario de estado de cultura y deporte, Oliver Dowden, explicó que en estos momentos no hay "una alternativa viable a los 14 días de cuarentena".

"Si pudiéramos evitar de algún modo seguro imponer una cuarentena de 14 días, lo haríamos, por supuesto, pero no estamos en un momento en el que haya una alternativa viable", dijo Dowden.

"Tenemos que asegurarnos de que las medidas que hemos tomado en el Reino Unido para mantener este virus bajo control no se han tomado en vano al permitir que vengan contagiados de otras partes", añadió.

Sobre la gente que planee organizar sus vacaciones en estas circunstancias, Dowden manifestó que pueden hacerlo, pero que deben de ser conscientes del riesgo de que se les impongan una cuarentena. EFE

