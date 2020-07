Fútbol.- El noruego Haaland cree que el Borussia Dortmund tiene "la calidad" para ganar la próxima Bundesliga

16/05/2020 FILED - 16 May 2020, North Rhine-Westphalia, Dortmund: Borussia Dortmund's Erling Haaland celebrates scoring his side's first goal during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and FC Schalke 04 at Signal Iduna Park. Haaland believes his team has the class to claim the Bundesliga title next season, and wants to contribute with more goals. Photo: Martin Meissner/AP-Pool/dpa DEPORTES Martin Meissner/AP-Pool/dpa



BERLÍN, 29 (dpa/EP)



El delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, cree que su equipo tiene la calidad necesaria para ganar el título de la Bundesliga la próxima temporada, y quiere contribuir a ello marcando más goles.



"Tenemos la calidad para ser campeones, pero no basta con hablar de ello. Mi gran objetivo es ganar títulos con el Dortmund y celebrar grandes éxitos junto con nuestros aficionados", subrayó Haaland en unas declaraciones publicadas este miércoles por la revista 'Sport Bild'.



El joven atacante de 20 años llegó a Dortmund en enero y marcó 13 goles, pero eso no evitó que los de Lucien Favre terminasen la temporada en segundo lugar en la Bundesliga por detrás del Bayern de Múnich por segundo año consecutivo.



Haaland dijo que estaba impresionado por la consistencia del Bayern pero también por la forma en que está siendo tratado en su club. "El Dortmund invirtió mucho en un jugador joven como yo y quería demostrar que valgo la pena y que el club ha tomado la decisión correcta. Por supuesto que ayudó el hecho de que anotara tantos goles desde el principio, pero ese es mi trabajo", dijo.



"Sé que no llevo la vida de un típico veinteañero, pero para mí es importante que mis amigos sepan que soy el mismo Erling Haaland de hace unos años", sentenció el goleador nórdico.