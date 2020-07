Fútbol.- El Madrid supera al Barça en el 'Clásico' del valor de marca

El valor de marca de los clubes españoles baja 164 millones por la COVID-19



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid es el club de fútbol del mundo con un mayor valor de marca y supera por muy poco a un FC Barcelona que se le acerca en este particular 'Clásico', según un estudio de Brand Finance que asegura que la pandemia de coronavirus ha hecho mella en las marcas de fútbol con pérdidas de 751 millones de euros.



En cuanto a valor de marca de un club, el Real Madrid y el FC Barcelona copan, por este orden, el ranking mundial una vez estudiados los 50 clubes más poderosos, situando a estos históricos de LaLiga Santander en lo más alto del poder económico actual.



Los blancos, con 1.419 millones de euros de valor de marca en 2020, pierden no obstante un 13,8 por ciento respecto a 2019. En cambio, el FC Barcelona, aumenta un 1,4 por ciento su valor y asciende a 1.413 millones de euros.



Ambos superan de bastante al Manchester United (1.314 millones), Liverpool FC (1.262) o Manchester City (1.124), que completan el 'Top 5' de clubes con mayor valor de marca. Eso sí, el Liverpool, ganador de la Premier League 30 años después, es quien más mejora respecto al estudio previo de 2019.



A nivel de Ligas, la Premier League sigue siendo la reina con 8.578 millones de euros (44 por ciento del total) de valor, siendo España el segundo país que suma mayor valor de marca en el ranking, con un 20 por ciento y 3.938 millones de euros.



ESTRAGOS POR CORONAVIRUS



Las 50 marcas de clubes de fútbol sumaban 20,2 mil millones de euros antes de la llegada de la COVID-19, y aunque el estudio aún no puede asegurar cual será el impacto final de la pandemia en el sector, el ranking de 2020 presenta ya una clara tendencia negativa y las 50 marcas suman a día de hoy un total de 19,468 millones, casi 500 millones menos que en 2019.



Antes de la llegada del coronavirus, Brand Finance calculó que el sector tenía un valor de 20,219 mil millones por lo que las marcas de clubes de fútbol más valiosas del mundo han perdido 751 millones de euros en los últimos meses de pandemia. Si nos fijamos en las 8 españolas del ranking, antes del COVID-19 sumaban 4,103 millones de euros, 164 millones más que el sumatorio actual de 3,938 millones.



La directora gerente de Brand Finance España, Teresa de Lemus, asegura que el fútbol moderno es un producto de la globalización. "Después de la crisis del coronavirus, el fútbol enfrentará varios desafíos. El daño total aún no se ha desarrollado por completo y no es descartable que haya víctimas, clubes que vayan a la quiebra o cambios de propiedad", auguró.