Fed mantiene tasas cerca de cero; usará todas sus herramientas

(Bloomberg) -- Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos dejaron la tasa de interés de referencia sin cambios, cerca de cero, y nuevamente prometieron usar todas sus herramientas para apoyar a la economía estadounidense en medio de una recuperación inestable de la pandemia de coronavirus.

“El rumbo de la economía dependerá significativamente del curso del virus”, dijo el miércoles en un comunicado el Comité Federal de Mercado Abierto del banco central de EE.UU., después de una reunión de política monetaria de dos días. Tras fuertes caídas, la actividad económica y el empleo “se han recuperado un poco en los últimos meses, pero se mantienen muy por debajo de sus niveles de principios de año”, dijo la Fed.

El FOMC repitió el lenguaje anterior de que la pandemia “plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas a mediano plazo” y que la tasa de interés de fondos federales se mantendrá cerca de cero “hasta que esté seguro de que la economía ha resistido los recientes acontecimientos y está en camino a lograr su objetivo de empleo pleno y estabilidad de precios”.

Mercados estables

Momentos después de la publicación del comunicado, los bonos del Tesoro se mantuvieron estables y el rendimiento de referencia a 10 años subió levemente a 0,59%. El rendimiento a 5 años, que alcanzó un mínimo histórico el miércoles, se mantuvo en torno a 0,26%. Las acciones y el dólar tuvieron poca modificación. El dólar mantuvo su declive y las acciones mantuvieron sus ganancias durante el día.

La votación para dejar la tasa objetivo de fondos federales en un rango de 0% a 0,25% fue unánime. El FOMC también reiteró su compromiso de aumentar sus tenencias de bonos del Tesoro e instrumentos respaldados por hipotecas “al menos al ritmo actual” durante los próximos meses.

La declaración no incluyó ninguna mención de funcionarios de la Reserva Federal que vinculen la ruta de la tasa con niveles específicos de inflación o desempleo, una medida que los economistas esperan que ocurra en septiembre.

Powell y sus colegas del FOMC han mantenido su tasa de referencia fija cerca de cero desde el inicio de la pandemia en marzo y han desplegado varios programas de préstamos de emergencia orientados a fomentar condiciones comerciales líquidas en los mercados financieros.

Esa acción agresiva ha ayudado a calmar a los inversionistas. Pero el progreso hacia la recuperación se ha complicado en las últimas semanas por una nueva ola de brotes de coronavirus en los principales estados del sur y oeste, incluidos Texas, Florida, California y Arizona.

Importantes indicadores económicos apuntan a un estancamiento de la recuperación, a medida que los consumidores se resisten a realizar actividades como salir a cenar y viajar en avión, que habían comenzado a recuperarse cuando la ola anterior de brotes se disipó.

Los inversionistas se han mantenido relativamente optimistas a pesar de los signos renovados de debilidad en la economía, debido, en gran medida, a las crecientes esperanzas de que los investigadores pronto tendrán éxito en el desarrollo de una vacuna.

