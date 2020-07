Éxodo de rugbiers argentinos "enriquecerá y beneficiará" a Los Pumas, dice De La Fuente

El éxodo forzoso a Europa de los internacionales argentinos privados de competiciones de rugby en el hemisferio sur por la pandemia del COVID-19, "enriquecerá y beneficiará" a Los Pumas, declaró, en una entrevista a la AFP, Jerónimo de la Fuente, que acaba de fichar por el USAP Perpiñán, de la segunda división del rugby galo (Pro D2).

El experimentado centro que jugaba hasta ahora en Jaguares (29 años y 54 partidos con Los Pumas) no se incorporará al club francés hasta diciembre, una vez concluida su participación en el Rugby Championship en otoño (boreal).

PREGUNTA: Dadas las incertidumbres provocadas por el COVID-19, la Unión Argentina de Rugby (UAR) ha dado luz verde a los jugadores argentinos para que fichen por equipos extranjeros. ¿Cómo ve la situación?

RESPUESTA: Lamentablemente Argentina tiene una sola franquicia y nos es imposible jugar una competencia en nuestro país. Que los jugadores vayamos a Europa es una manera también de mantenernos en movimiento, con objetivos claros, luchar por estar en un buen nivel y ayudar al equipo, en mi caso para dar a Perpiñán lo que espera de mí y eso también me va a ayudar a mí para poder ser elegible para Los Pumas.

P: ¿Es Argentina la gran perdedora de la situación actual?

R: Yo creo que tanto Australia, como Nueva Zelanda y Sudáfrica lo primero que buscan es una solución para sus equipos, para sus jugadores, y es comprensible. Cada uno de estos países tiene cuatro, cinco o más equipos para jugar un torneo, pero creo que la relación que tiene la UAR con el resto de federaciones va a ayudar a Argentina. Yo creo que no van a dejar a Jaguares de lado.

P: ¿Teme una regresión del rugby argentino si los jugadores marchan a Europa?

R: Jaguares es un proyecto que siempre funcionó y creo que va a seguir funcionando. Que jugadores argentinos se vayan a Europa va a abrir las puertas a otros más jóvenes para poder mostrarse en Jaguares.

P: ¿Cómo se encuentra de forma física después de cinco meses sin jugar?

R: Espero no haberme olvidado de jugar al rugby (risas). En mi ciudad, Rosario, estuve entrenando muy bien en la parte física, con trabajos físicos que me han pasado los entrenadores de Los Pumas. Se puede utilizar muy poco la pelota, desde ese lado quizás es lo más negativo de mi entrenamiento, pero creo que el cuerpo es inteligente, que tiene memoria y una vez se vuelva a los entrenamientos creo que será la parte más fácil.

P: Sobre su llegada al USAP Perpiñán, un equipo que juega la segunda división francesa, ¿no tiene miedo a que alguien lo pueda considerar un paso atrás en un jugador mundialista como usted?

R: No tengo miedo porque sé que USAP es un club ambicioso, que le gusta jugar bien al rugby y eso me va a ayudar a mantener el nivel y a mejorar también; por más que sea una división inferior, es un torneo muy competitivo, muy duro, con buenos equipos... es un desafío para mi carrera y creo que me va a servir como jugador para crecer, para mejorar y seguir jugando con Los Pumas.

P: ¿Habló con Mario Ledesma, seleccionador argentino, sobre si será un problema jugar en Pro D2 para ser seleccionado por Los Pumas?

R: Pude hablar con él y con todo el 'staff' y me apoyaron en mi decisión, están contentos, saben que como jugador voy a hacer todo lo posible por estar a nivel de la selección, saben que me voy a entrenar y que voy a dejarlo todo para volver a jugar con la camiseta de Los Pumas. De ese lado les deja tranquilos a ellos, sabiendo que por más que yo vaya a un equipo de la segunda división voy a entrenarme de la misma manera que si jugara en un equipo de primera.

P: ¿Y habló con los otros jugadores que van a dar el salto a Europa?

R: Hablé con ellos y todos están muy contentos, en particular los chicos que ya estaban allá, Guido Petti (Burdeos) y Marcos Kremer (Stade Français), están muy contentos con haberse ido a jugar a Europa porque pueden estar entrenando, es una experiencia nueva para ellos, es una manera de seguir mejorando y creo que viene bien para el equipo argentino que sus jugadores puedan estar en diferentes torneos, porque eso enriquece a los jugadores y beneficiará otra vez al seleccionado.

