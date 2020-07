Europa no tiene planes de dejar entrar a estadounidenses pronto

(Bloomberg) -- La Unión Europea no ha mostrado señales de que vaya a reabrir sus puertas a los estadounidenses pronto. El bloque está dando marcha atrás en un plan para permitir la entrada de más viajeros extranjeros debido a un repunte de casos de coronavirus en todo el mundo.

Delegados de la UE en Bruselas el miércoles recomendaron la retirada de Argelia de una lista de 13 estados cuyos residentes tienen luz verde para visitar el bloque, dijeron cargos familiarizados con el asunto. Estados Unidos permanecerá fuera de la lista de países permitidos, y China se mantendrá, según los representantes que hablaron bajo condición de anonimato porque las deliberaciones eran confidenciales.

El veredicto -una recomendación no vinculante para los Gobiernos nacionales de la UE- implica que sus fronteras exteriores deberían permanecer cerradas a viajeros de la mayoría de los países durante al menos dos semanas más. La última recomendación se aprobará formalmente el jueves.

La UE está llevando a cabo la segunda revisión quincenal de una medida del 1 de julio para suavizar una prohibición de viajes al bloque como resultado de la pandemia. En la primera revisión completada el 17 de julio, la UE redujo la lista de 15 estados originales al eliminar a Serbia y Montenegro como resultado de nuevas infecciones allí.

La lista “blanca” actualizada del bloque ahora incluirá a Australia, Canadá, China, Georgia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay.

Un repunte en casos de virus a nivel mundial está trabando los esfuerzos europeos para salir de los bloqueos nacionales y reanudar la actividad de las economías nacionales durante la temporada turística de verano.

La recomendación sobre la frontera exterior cubre 30 países europeos: todos los estados miembros de la UE, excepto Irlanda, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza porque son parte de la zona de viajes sin pasaporte del bloque.

