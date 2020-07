España.-Ciudadanos avisa a Sánchez que deberá elegir entre "el camino recto" de "la moderación" o el de la "radicalidad"

29/07/2020 El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, interviene desde su escaño en una sesión plenaria en el Congreso, en Madrid (España), a 29 de julio de 2020. En la sesión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece para dar detalles del fondo recuperación postCovid acordado en el último Consejo Europeo en un Pleno extraordinario con el que la Cámara Baja cerrará el curso político. POLITICA Pool



Bal dice que si está con Cs en los PGE no estarán ahí "los de los privilegios, los de la desigualdad y los de los chantajes"



El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha reclamado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que busque acuerdos con los grupos de la oposición en la negociación de los fondos europeos y los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí, le ha avisado que tendrá que elegir entre el "camino recto" de la "moderación y la sensatez" que representa su partido, o el "largo y tortuoso camino" de la "radicalidad", donde ha situado a los "populistas y los nacionalistas".



En su intervención en el Pleno del Congreso sobre los fondos europeos acordados en el Consejo Europeo de Bruselas, Bal ha calificado de "histórico" ese pacto y ha añadido que es una "buena noticia" para España. "La UE ha estado a la altura, ha actuado rápidamente, con contundencia y con una enorme movilización de fondos", ha manifestado.



Bal ha puesto en valor la solidaridad europea y ha lamentado que en el Congreso haya grupos "nacionalistas y populistas" que, a su juicio, tratan de "destruir" el proyecto europeo, la democracia española o "las dos cosas". "Y es curioso que se encuentran precisamente en los extremos del arco parlamentario", ha apostillado.



"NO ES EL MOMENTO DE LOS APLAUSOS"



Tras avisar al PSOE de que "no es el momento de los aplausos" ni para la "autocomplacencia", el dirigente de Cs ha afirmado que es momento de "la discreción, el trabajo y la responsabilidad" porque "han muerto 45.000 españoles, se ha destruido más de un millón de empleos y siguen pendientes los ERTES" y muchas personas no saben "si se van a convertir en ERES".



En este punto, ha explicado que hay "dos retos de país importantes": "cumplir con las condiciones que pone Europa" y "acordar la mejor inversión de esos fondos", algo que también implica "ejecutarla" para que ese dinero no se quede por el camino.



Además, Bal ha advertido a Sánchez que la ayuda europea supone entre el 11 y 12% del PIB. "Ya sé que habrá sido un gazapo, pero la gente quiere ver a un presidente del Gobierno que sabe lo que dice y sabe lo que hace. Tiene por lo tanto que acertar también con estas cifras", ha dicho, en alusión a las palabras del jefe del Ejecutivo asegurando que ese montante de 140.000 millones era el 60% del PIB español en 2019.



URGE A LLEGAR A PACTOS DE ESTADO



Bal ha asegurado que hay que llegar a acuerdos, consensos y pactos de Estado, sin abandonarse "en manos de los populismos y los nacionalismos". Así, ha dicho que solo hay "dos caminos", el de la "moderación y la sensatez", por el que le acompañará Cs, o el "largo y tortuoso camino" que defienden sus socios de investidura, los "populistas y nacionalistas que tratan de romper España". "En ese camino nunca estará mi partido", le ha espetado.



El portavoz de Cs ha enumerado algunas de las reformas pendientes que PSOE y PP no han realizado en el pasado, como el paro, el déficit, la deuda, la corrupción o la educación. De la misma manera, ha dicho que han perdido la oportunidad de adaptar el mercado laboral a los retos del siglo XXI y a la era digital.



En este punto, ha echado en cara al Gobierno que quiera derogar la reforma laboral que aprobó en 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy. "¿Va a seguir señor Sánchez defendiendo que hay que derogar íntegramente la reforma laboral con la que está cayendo en España? Espero y deseo que no", ha dicho, para pedirle que tenga "visión de futuro" y "escuche a los agentes sociales".



Bal le ha pedido que atienda a la innovación, "la gran olvidada", que refuerce el sistema sanitario con más recursos y más profesionales, y que reforme la administración eliminando "gastos superfluos". También ha defendido un pacto nacional contra la despoblación. "Dediquemos una parte de los fondos europeos a la igualdad de oportunidades en todos los lugares de España para tratar de igualar a los que viven en los pueblos y las ciudades", ha demandado.



Para acometer esas reformas, ha insistido en que hay que seguir el "camino recto" de la moderación y la sensatez, y no el del "populismo y la radicalidad". A su juicio, se trata de conseguir hacer en España lo mismo que han hecho en Europa, "poniéndose de acuerdo los que piensan diferente".



"Hágalo aquí también, mi grupo se lo pide. Los españoles se lo exigen. Ponga a España por encima de las siglas, de la ideología y del mero ansia de permanecer en el poder. Apostemos por la unidad y no por la división, por las soluciones y no por los problemas", ha resaltado. En este punto, ha avisado de que las "batallas partidistas" y la "guerra de trincheras" es parte del problema y les pagan para encontrar soluciones.



UNAS CUENTAS PÚBLICAS "SENSATAS Y RAZONABLES"



Edmundo Bal ha solicitado asimismo al presidente del Gobierno que no se olvide de los agricultores y ganaderos españoles porque el marco financiero plurianual europeo reduce sus partidas cuando han sido "unos héroes" durante la pandemia.



Bal ha pedido de nuevo a Sánchez abrir ya una mesa de trabajo para empezar a negociar la aplicación de los fondos europeos en "unas cuentas públicas sensatas y responsables". "Y se lo pido al resto de grupos también, que estén a la altura, que sean generosos y piensen en España por encima de las siglas", ha reclamado.



El dirigente de Cs ha dicho que si está con Ciudadanos en esos Presupuestos no estarán "los de los privilegios, los de la desigualdad y los de los chantajes". "No querrán estar ahí porque solo puede coger uno de esos dos caminos, el camino recto o el largo y tortuoso camino de los populistas y los nacionalistas", ha abundado, para añadir que ahora hace falta "altura de miras" y "pensar en el interés general".



CRÍTICAS A FERNANDO SIMÓN



También ha criticado que el Gobierno haya "llegado tarde" con la cuarentena británica y que ahora la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, trate de "salvar los muebles" negociando con Reino Unido.



"Ojalá lo consiga pero cómo podemos tragarnos las declaraciones del doctor Simón, que se alegra de que los británicos no vengan a España", ha censurado, para pedir a Sánchez que "desmienta" al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.