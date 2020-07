Escolares pobres de Perú seguirán sin tablets tras fracasar el intento de compra

El programa "Aprendo en casa" se dicta a diario en castellano y nueve lenguas originarias y el 96 % de familias han reportado que sus hijos acceden a él. EFE/Christian Ugarte/Archivo

Lima, 29 jul (EFE).- Los escolares peruanos de los sectores más vulnerables seguirán esperando por más de un millón de "tablets" prometidas por el Gobierno de Martín Vizcarra para acceder a clases en forma remota debido a la pandemia, después de que fracasara el intento de compra a una empresa que no daba las garantías mínimas.

A raíz de la pandemia de la COVID-19, el Ministerio de Educación anunció en marzo que las clases se realizarían en forma remota durante todo el 2020 y elaboró un programa llamado "Aprendo en casa" para los estudiantes del sistema público, que podía ser seguido por radio, televisión e internet.

Sin embargo, Vizcarra prometió que los escolares de los hogares más vulnerables recibirían equipos como "tablets" para seguir sus clases desde casa y que no pierdan el año por no tener los equipos electrónicos necesarios.

De inmediato, el Ministerio de Educación lanzó una licitación para encontrar a un proveedor que venda estos equipos con las características apropiadas.

ÚNICO POSTOR PARA UN MILLÓN DE TABLETS

El proveedor elegido fue Topsale S.A.C. que, según explicó el ministerio este miércoles en un comunicado, "fue el único postor que presentó una propuesta que ofrecía cumplir los requerimientos" para la adquisición de 1.056.430 tabletas, 203.080 cargadores solares y 565.482 planes de datos para estudiantes y profesores.

No obstante, el portal de noticias El Foco denunció que Topsale estaba en problemas financieros cuando obtuvo el contrato del ministerio por 930 millones de soles (273 millones de dólares) y que las tablets ofrecidas no tenían garantía de la fábrica Lenovo.

Según El Foco, la empresa tampoco cumplió con entregar una carta fianza con el 10 % del monto del contrato para confirmar el acuerdo, a pesar de que decía contar con el respaldo del banco SBLC-Europa, una entidad no reconocida por el Banco Central de Reserva del Perú.

LENOVO NIEGA CONOCER AL PROVEEDOR

En un extenso comunicado, el Ministerio de Educación explicó que la casa matriz fabricante de los equipos "negó tener algún vínculo con la empresa mencionada" y que el plazo para entregar la carta fianza venció el 21 de julio último.

El ministerio confirmó que no ha firmado el contrato con Topsale y que ha dispuesto acciones legales en su contra ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y la Procuraduría Pública.

Asimismo, el ministerio indicó que ya inició "una nueva ruta de contratación" para adquirir los equipos y hacerlos llegar "en el plazo más breve posible", a pesar de que ya concluyó el primer semestre escolar.

En su mensaje a la nación por el aniversario patrio, el presidente Martín Vizcarra dijo el martes que algunos de los nuevos retos por la llegada de la COVID-19 fueron "la continuidad del servicio educativo durante la suspensión de las clases presenciales y la ampliación de la oferta educativa pública para asegurar que los niños continúen sus estudios".

El programa "Aprendo en casa" se dicta a diario en castellano y nueve lenguas originarias y el 96 % de familias han reportado que sus hijos acceden a él, subrayó el mandatario.