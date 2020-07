El pequeño de los Antetokounmpo jugará en el campeonato español de básquet

El pequeño de los cuatro hermanos Antetokounmpo, Alexis, de 19 años, está cerca de jugar en la liga ACB de España, en el CB Murcia, admitió el propio jugador griego.

"He hablado con mi familia y están de acuerdo en que la decisión correcta es jugar el campeonato español", declaró Alexis.

"He decidido jugar en Europa porque creo que me dará la oportunidad de sentir más cerca la presión del básquetbol profesional, compitiendo contra jugadores más veteranos y experimentados, y lo más importante, adquirir un conocimiento y un aprendizaje del baloncesto europeo que, creo, me ayudará en mis próximos pasos profesionales", añadió.

Alexis Antetokounmpo explicó que el CB Murcia "me mostró su interés en mí desde el principio y parece que ellos están interesados en ayudarme a desarrollar mi talento y darme la posibilidad de cometer errores para ser aún mejor".

Giannis Antetokounmpo, la gran estrella de la NBA, "me aconseja siempre dar lo mejor y eso es lo que hago".

"Comencé a jugar al básquet a los 10 años. Mis hermanos mayores han tenido una gran influencia en mí", explicó en una entrevista a OPAP Champions, un programa de ayuda al deporte griego.

Giannis es una de las grandes estrellas de la liga profesional norteamericana y juega con su hermano Thanasis en Milwaukee Bucks, mientras que Kostas lo hace en Los Angeles Lakers.

Alexis admitió que su sueño es jugar en la NBA junto a sus tres hermanos.

Comenzó a jugar siendo adolescente en el equipo griego del Filathlitikos y tras mudarse a Estados Unidos jugó en el equipo del Instituto Dominicano de Wisconsin, donde se acaba de graduar.

En sus cuatro años en el instituto, Alexis fue el jugador más joven en alcanzar los 1.000 puntos y promedió 30 puntos y 20 rebotes por partido.

