El oro está seduciendo a un nuevo perfil de compradores

(Bloomberg) -- El alza del oro a un máximo histórico está ganando una base más amplia de adeptos, tales como fondos de pensiones, compañías de seguros y especialistas en gestión de patrimonios privados.

Los gestores de carteras a largo plazo por valor de billones de dólares se están interesando más en el oro conforme buscan rendimientos en un panorama de inversión poco atractivo. La gama más amplia de compradores es una de las dinámicas clave detrás del repunte a US$2.000 la onza del metal amarillo, incluso cuando los clientes tradicionales de oro de India y China permanecen al margen.

En el pasado, cuando los bonos ofrecían rendimientos más altos, muchos inversores profesionales no tenían gran interés por el oro. Una amplia cartera de acciones y bonos podía generar un rendimiento fiable, y los dos activos se equilibraban entre sí durante las épocas bajistas del mercado. El oro, que no genera ingresos, es difícil de valorar, y mantenerlo almacenado cuesta dinero.

Pero ahora, las cuentas han cambiado. Con una deuda de US$15 billones que ofrece rendimientos negativos y unas tasas cercanas a cero por parte de la Reserva Federal en el futuro previsible, algunos en Wall Street cuestionan la lógica de tener participaciones en bonos y buscan otros activos para protegerse de la volatilidad de la renta variable.

“Los bonos de los Gobiernos seguros siempre han desempeñado un papel muy importante como diversificador de cartera y lo seguirán siendo, pero debemos reconocer que su potencial está disminuyendo debido al bajo nivel de rendimientos absolutos”, dijo Geraldine Sundstrom, quien se enfoca en estrategias de asignación de activos para Pacific Investment Management Co. en Londres.

“Tenemos que diversificar nuestro diversificador y buscar refugio más allá de los bonos del Gobierno. Dada la opinión de Pimco de que las tasas se mantendrán muy bajas en los próximos años dando lugar a niveles deprimidos de rendimiento real, el oro parece un diversificador apropiado”, dijo.

Pimco, que gestiona activos por US$1,9 billones, no es la única gestora que tiene esta opinión. En un comentario de mayo, Citigroup Inc. citó a “nuevos inversores no tradicionales en lingotes, incluidas compañías de seguros y fondos de pensiones” como parte del combustible detrás del repunte.

La semana pasada, el banco privado suizo Lombard Odier & Cie SA manifestó que había agregado oro a su “asignación estratégica de activos”. Arbuthnot Latham & Co., un banco privado que gestiona dinero para clientes, incluidos fideicomisos y pensiones personales, dice que compró más acciones de compañías mineras de oro como referente del metal precioso, según el director de inversiones, Gregory Perdon.

“Sin duda ha habido una participación institucional más generalizada en el oro que en alzas anteriores”, dice John Reade, responsable jefe de mercado del Consejo Mundial del Oro. “El oro está en las conversaciones ahora de muchos más inversores que hace 10 o 20 años”.

Aun así, la participación en oro entre la clase profesional se considera baja. El valor total de las posiciones de los inversionistas en futuros de oro y fondos cotizados en bolsa es equivalente a solo el 0,6% de los US$40 billones en fondos globales, según el estratega de UBS Group AG, Joni Teves. Esa posición podría duplicarse fácilmente sin que la asignación se vea extrema, escribió en un comentario.

“Es extraño que los fondos de pensiones quieran comprar oro”, dijo Mark Dowding, director de inversiones de BlueBay Asset Management. “No genera ingresos ni dividendos y cuesta dinero almacenarlo. Tampoco hace nada para vincular activos con pasivos”.

