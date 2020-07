El defensa Quintana elogia el trabajo de Míchel en su paso por los Pumas UNAM

El jugador Luis Quintana (i) de Pumas disputa el balón con Emanuel Villa (d) de Queretaro. EFE/Alex Cruz/Archivo

México, 29 jul (EFE).- El defensa Luis Fernando Quintana, de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, elogió este miércoles el trabajo del entrenador español Miguel González, 'Míchel', al frente del equipo y reveló que dejó cosas positivas a la institución y a los jugadores.

"Míchel individualmente me dio mucho. Es un entrenador de diálogo abierto, hablé mucho con el y fue una buena relación la que tuvimos; me dejo cosas buenas como futbolista y fuera de la cancha", señaló el zaguero en una rueda de prensa.

Pocas horas antes de comenzar el torneo Apertura, Míchel renunció a su cargo de entrenador de los universitarios por cuestiones personales.

Quintana recordó que con el español, el cuadro empezó a ensayar la línea de cinco y tenía un sistema definido por lo que los jugadores lamentaron su salida, aunque mantuvieron la concentración y por eso pudieron vencer al Querétaro, 3-2 el domingo en el debut en el campeonato.

"Han pasado muchas cosas, la principal, la salida de Michel, pero estamos fortalecidos. Al grupo lo veo bien, es una realidad que hay un buen grupo", indicó.

El jugador recordó que los Pumas son uno de los equipos grandes de México que además es diferente porque su filosofía es jugar con los jugadores de la cantera y refuerzos de calidad.

"Pumas siempre va a estar para pelear el campeonato. Muchos dicen que hay un plantel limitado, pero nos vemos como un equipo que puede pelear los puestos de arriba y con esa mentalidad encaramos el torneo", comentó.

Ante la salida de Míchel, el argentino André Luciano Lillini se hizo cargo del equipo. Quintana comentó que el entrenador interino tiene toro el apoyo, pero serán los directivos quienes determinarán si habrá un sustituto y no desea hablar de candidatos.

"Estamos enfocados, lo demostramos en el jornada 1; ahora estamos concentrados en el Atlas, comprometidos con Andrés y esperando la decisión de la directiva", destacó.

Aunque los Pumas debutaron con triunfo, Luis Fernando Quintana explicó que el equipo tiene un margen de mejoría porque los dos goles que les hizo el domingo el Querétaro fueron en desatenciones y al equipo le faltó tener la pelota en algunos momentos.

"Son cosas en las que debemos trabajar", concluyó.