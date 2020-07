EEUU.- El Gobierno de EEUU retirará a las tropas federales desplegadas en Portland por las protestas raciales

24/07/2020 24 July 2020, US, Portland: US Federal officers disperse Black Lives Matter demonstrators in front of the Mark O. Hatfield United States Courthouse in Portland. Photo: Daniel Kim/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Daniel Kim/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos y el estado de Oregon han llegado a un acuerdo para una "retirada gradual" de las tropas federales que fueron desplegadas en Portland para contener las protestas raciales avivadas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.



"Después de discusiones con el vicepresidente (Mike Pence) y con otros funcionarios de la Administración, el Gobierno federal ha accedido a mi demanda y retirará a estos agentes de Portland", ha anunciado la gobernadora de Oregon, Kate Brown, en un comunicado.



Brown ha explicado que será una "retirada gradual", de modo que el jueves se irán del centro de Portland y "poco después empezarán a irse a casa". Solo quedará un "pequeño contingente" para proteger el Congreso de Oregon.



"Estos agentes federales han actuado como una fuerza ocupante, rechazando cualquier responsabilidad y trayendo la violencia y el conflicto a nuestra comunidad", ha reprochado la dirigente regional.



No obstante, se ha mostrado consciente de que, si bien gran parte de los altercados nocturnos han sido con las fuerzas federales, "las protestas en Portland no tienen que ver solamente con la presencia federal" en la ciudad, por lo que "probablemente seguirán cuando se vayan".



Brown ha enmarcado los disturbios en "la histórica movilización que 'Black Lives Matter' ha llevado a cabo en todo Estados Unidos y en Oregon en demanda de justicia". "Si la esclavitud es el pecado original de Estados Unidos, el racismo lo es en Oregon", ha reconocido.



A este respecto, ha destacado las recientes reformas impulsadas por su Gobierno para aumentar la rendición de cuentas en los cuerpos de Policía, al tiempo que ha asumido que "queda mucho por hacer". "Los blancos, marrones, negros e indígenas de Oregon están preparados para abordar el racismo sistemático. Pongámonos a trabajar", ha concluido.



El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, ha dado una visión distinta anunciando que se ha llegado a un acuerdo con Oregon para "poner fin a la violencia en Portland" por el cual fuerzas estatales y locales patrullarán las calles, con una "robusta presencia" en el centro, y se coordinarán con las federales para proteger el Congreso.



"Mantendremos las fuerzas federales en Portland hasta que nos hayamos asegurado de que el Congreso y otras propiedades federales no son atacadas", ha declarado Wolf, aunque se ha mostrado abierto a "reevaluar" la postura de la Casa Blanca "si las circunstancias sobre el terreno mejoran significativamente".



"ANARQUISTAS Y AGITADORES"



Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado en Twitter para defender que "si el Gobierno federal y sus brillantes fuerzas de seguridad no hubieran ido a Portland hace una semana, ahora no habría Portland". "Lo habrían reducido a cenizas", ha aseverado.



Además, ha lanzando una advertencia anticipando que "si el alcalde y la gobernadora no ponen fin a los delitos y la violencia de los anarquistas y agitadores, el Gobierno federal irá allí y hará el trabajo que deberían hacer las fuerzas locales".



Las fuerzas federales fueron enviadas a Portland para proteger el Congreso estatal de los ataques perpetrados en el marco de los disturbios nocturnos en los que han derivado algunas de las manifestaciones que se suceden desde hace meses.



El movimiento 'Black Lives Matter' ha cobrado fuerza a raíz de la muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años al que un policía blanco mató el pasado 25 de mayo en Minesota al aplastarle el cuello con su rodilla durante varios minutos a pesar de que el hombre le estaba diciendo que no podía respirar.