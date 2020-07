Ecuador.- Lenín Moreno defiende el cobro del impuesto a la renta de grandes empresas para enfrentar el coronavirus

06/03/2020 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno POLITICA SUDAMÉRICA ECUADOR INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE ECUADOR



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha defendido la decisión de autorizar el cobro anticipado del impuesto a la renta de empresas que vendieron más de cinco millones de dólares (4,2 millones de euros) mediante el decreto 1109, con lo que pretende recaudar en torno a 280 millones de dólares (unos 240 millones de euros) que se destinarán a la protección de la población más vulnerable frente al coronavirus.



La medida afecta a 1.188 empresas y está dirigida a aquellas que no hayan tenido pérdidas durante el primer semestre de 2020 y que, además, han podido continuar con sus actividades



"Este no es un nuevo impuesto, este es un pago anticipado de los tributos ya establecidos bajo el principio de que quienes tienen más ingresos colaboren en mayor medida y sean solidarios con lo que menos tienen", ha explicado el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.



Moreno ha recordado que esta ley la eliminó al inicio de su mandato, con vistas a no limitar los recursos que las empresas podían dedicar a sus inversiones, lo cual fue reconocido, según el presidente, por el sector productivo del país. "Hoy tenemos que arrimar el hombro todos", ha señalado Moreno, quien ha enmarcado esta decisión en la crisis derivada de la pandemia.



Entre las empresas excluidas de la norma están las micro, pequeñas y medianas empresas, aquellas que en 2020 estén exentas del impuesto a la renta, las empresas con domicilio fiscal en Galápagos, las empresas turísticas, agrícolas, acuícola y los exportadores de bienes.



La medida establece que los contribuyentes puede liquidar y pagar por completo la cantidad hasta el 14 de agosto, o bien liquidar la operación el mismo día pero pagar la suma total en tres cuotas hasta octubre de este año.