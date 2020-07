Desempleo en zona del euro aumentaría más este año, dice BCE

(Bloomberg) -- El daño al empleo en Europa causado por los confinamientos por el coronavirus solo puede mantenerse temporalmente a raya y las tasas de desempleo probablemente aumentarán más este año, según investigadores del Banco Central Europeo.

Los programas de licencia han mantenido a millones de trabajadores en las nóminas, permitiendo que países como Alemania, Francia o España eviten un aumento masivo en el desempleo, como el que experimentó Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. Pero una recuperación lenta significa que algunas compañías no podrán permitirse el lujo de traer de vuelta a todos los trabajadores.

El tema, cubierto en dos artículos en el último Boletín Económico del BCE, es clave para las perspectivas de la economía, donde un aumento en el desempleo podría significar una demanda aún más débil, lo que causaría más recortes de empleos, en un círculo vicioso. Es por eso que los bancos centrales siguen destacando que el mercado laboral es un riesgo mayor, y que muchos Gobiernos han tratado de extender el mayor tiempo posible los programas que protegen los empleos.

“Se espera que no todos los trabajadores de los programas a corto plazo y con despidos temporales puedan volver a sus trabajos anteriores”, dijeron los economistas en el boletín. “Como consecuencia, se prevé un nuevo aumento del desempleo en la zona del euro en el corto plazo”.

También utilizaron información de contratación del sitio de redes de LinkedIn para estimar que la tasa de desempleo alcanzó 9,5% a principios de mayo, muy por encima de 7,4% en estadísticas oficiales para ese mes.

El análisis del BCE, utilizando datos de las cinco economías más grandes de la región, muestra que los sectores de bienes de consumo, manufactura, recreación y viajes han sido los más afectados desde que estalló la crisis a principios de este año.

También dijo que las publicaciones en el sitio web de empleo, de hecho, continúan indicando que la demanda laboral sigue siendo débil.

“Si las recontrataciones del desempleo temporal no se producen en su totalidad, un aumento en la tasa de separación del trabajo puede conducir a un mayor deterioro de las condiciones del mercado laboral”, aseveraron los investigadores del BCE.

Nota Original:Euro-Area Furloughs May Only Have Delayed Virus Jobs Damage

