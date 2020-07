Colombianos podrían retirar ahorro pensional por proyecto de ley

(Bloomberg) -- Congresistas colombianos evaluarán un plan que permitiría a los trabajadores acudir a sus ahorros de pensiones a medida que millones de personas pierden sus empleos en medio de la pandemia.

El proyecto de ley enviado al Congreso por Harry González, representante a la Cámara del Partido Liberal, permitiría a algunos ahorradores un retiro único de hasta 10% de sus ahorros de pensión. Chile y Perú aprobaron recientemente medidas similares.

Es probable que la propuesta genere “ruido y cierta volatilidad” en los mercados financieros, aunque probablemente no se apruebe, según un informe de Credicorp Capital. El mes pasado, el presidente, Iván Duque, dijo que se oponía a ese plan y que el Partido Liberal no tiene suficientes escaños en el Congreso para aprobarlo sin el apoyo del Gobierno, según Credicorp.

El índice bursátil colombiano Colcap ha perdido 36% en términos de dólares este año, reflejando el peor desempeño a nivel mundial.

Cerca de 17 millones de colombianos están afiliados a fondos de pensiones privados. De estos, casi nueve millones no han realizado contribuciones en los últimos meses, debido a la recesión económica más fuerte de la historia del país.

Según el proyecto de ley, los trabajadores serían elegibles para retirar hasta 10% de sus ahorros, según el proyecto de ley, lo que equivaldría colectivamente a 26 billones de pesos (US$7.000 millones).

Sin embargo, dado que el proyecto solo aplicaría a los casi nueve millones de personas que no han realizado contribuciones en los últimos meses, y no a los 17 millones de colombianos afiliados a fondos privados de pensiones, en la práctica el monto será menor, dijo González.

El representante dijo que espera obtener el apoyo de otros partidos cuando comiencen las discusiones en el Congreso en dos semanas.

“Con este plan se garantiza la circulación de recursos a todo tipo de sectores en la economía como pagar arriendos, canasta básica familiar o a acreedores”, dijo González en una entrevista telefónica.

El Ministerio de Hacienda no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El Congreso de Chile aprobó la semana pasada un proyecto de ley histórico que permite a los ciudadanos retirar 10% de sus ahorros de pensión, a pesar de que el Gobierno se había opuesto a la iniciativa. Perú aprobó un proyecto de ley similar en abril, que permite a cualquier persona con una pensión privada retirar hasta 25% de sus ahorros.

