Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Día de la Fed

Es casi seguro que el Comité Federal de Mercados Abiertos mantendrá las tasas sin cambios cuando anuncie su decisión a las 2:00 pm, hora de Nueva York. El presidente de la Fed, Jerome Powell, realizará una conferencia de prensa 30 minutos después, durante la cual se espera que refuerce el mensaje de que el banco hará todo lo posible para apoyar la recuperación. Si bien el comité podría hablar de cambios al preanuncio monetario en el futuro, una decisión final es poco probable hoy. Powell también podría repetir su llamamiento a más ayuda fiscal del Congreso.

Conversaciones en Washington

Esa ayuda fiscal aún podría estar lejos, ya que las conversaciones en Washington sobre el próximo plan de estímulo ya están tropezando con algunos obstáculos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que el intento del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de proteger a las empresas de litigios por coronavirus sugiere que no se toma en serio llegar a un acuerdo. Los conservadores fiscales republicanos también encontraron su voz de nuevo e intentan frenar incluso el paquete más pequeño de US$1 billón propuesto por McConnell. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que “obviamente todavía tenemos mucho trabajo que hacer” después de las conversaciones de ayer. Una cosa que no ha cambiado es la fecha límite para el acuerdo, lo que es un tanto preocupante ya que el Congreso entra pronto en receso y los beneficios por desempleo ya se está agotando.

Dar la cara

Los líderes ejecutivos de Amazon.com Inc., Apple Inc., Alphabet Inc. y Facebook Inc. comparecen hoy frente al panel antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara. Es probable que los ejecutivos se enfrenten a preguntas difíciles de los congresistas sobre si sus empresas se han vuelto demasiado poderosas. Jeff Bezos, la persona más rica del mundo, describirá su compañía como una historia del éxito en EE.UU., según comentarios preparados. Mark Zuckerberg se centrará en la amenaza para la industria de China, mientras que Tim Cook defenderá la App Store de Apple.

Mercados mixtos

Los inversores de renta variable mundial continúan mostrando moderación ante una avalancha de resultados y antes de la decisión de la Fed de hoy. El índice MSCI Asia-Pacífico cayó un 0,3%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 1,3% a la baja tras resultados decepcionantes de los sectores de la electrónica y automotriz. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,1% a las 5:50 am, hora de Nueva York, después de una mañana muy mixta para los resultados de empresas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un alza ligera al inicio de la jornada, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,589% y el oro registraba pocos cambios.

También hoy...

Los inventarios al por mayor y los datos de la balanza comercial de bienes avanzados de junio salen a las 8:30 a.m. Las ventas de viviendas pendientes de junio se conocen a las 10:00 a.m. Los interesados en petróleo, que está en un período de poca variación de precios, podrán ver los datos de inventario de EE.UU. más recientes a las 10:30 a.m. Hay otra lista gigantesca de compañías que informan resultados hoy. Boeing Co., General Electric Co., PayPal Holdings Inc., Spotify Technology SA y Qualcomm Inc. probablemente serán las más observadas.

