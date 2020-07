CEO de TikTok dice EEUU necesita a aplicación china por competencia en redes sociales

Por Echo Wang

29 jul (Reuters) - Los anunciantes estadounidenses tendrían pocas opciones y la competencia entre las redes sociales sería escasa sin TikTok, dijo el miércoles Kevin Mayer, el nuevo presidente ejecutivo de la popular aplicación de videos cortos que es propiedad del gigante chino ByteDance, en una publicación en un blog.

Los comentarios de Mayer se conocen poco antes de que los presidentes ejecutivos de Amazon.com Inc, Facebook Inc , Apple Inc y Alphabet -matriz de Google- se presenten ante los legisladores estadounidenses para abordar las preocupaciones de que se han vuelto demasiado dominantes en sus mercados.

TikTok no fue invitado a la audiencia, pero enfrenta la posibilidad de una intervención en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump y otras autoridades del gobierno dijeron que estaban considerando vetarla, en medio del deterioro de las relaciones entre Washington y Pekín.

La Comisión sobre Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por su sigla en inglés), un panel gubernamental, ha planteado preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales que TikTok maneja bajo su propietario chino, reportó Reuters previamente.

"Creemos que es esencial mostrar a usuarios, anunciantes, creadores y reguladores que somos un miembro responsable y comprometido de la comunidad estadounidense, que sigue las leyes de Estados Unidos", dijo Mayer, quien dejó este año el cargo de principal ejecutivo de 'streaming' de Walt Disney Co para sumarse a TikTok, en el blog.

TikTok ha permitido a expertos que observen sus políticas de moderación y examinar el código de sus algoritmos, dijo Mayer. Agregó que la aplicación va rumbo a crear 10.000 nuevos empleos en Estados Unidos.

La aplicación también ha sido criticada por el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, quien el año pasado acusó a TikTok de censurar las protestas políticas. TikTok ha negado la denuncia.

"Concentremos nuestras energías en una competencia justa y abierta al servicio de nuestros consumidores, en lugar de en los ataques difamadores de nuestro competidor, es decir, Facebook, disfrazados de patriotismo y diseñados para poner fin a nuestra presencia en Estados Unidos", escribió Mayer.

