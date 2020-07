Baloncesto/NBA.- Los Suns de un gran Ricky Rubio se imponen a los Raptors de Gasol e Ibaka

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El base español Ricky Rubio tuvo una actuación destacada en la victoria por 117-106 de este martes de Phoenix Suns ante Toronto Raptors, donde ni Marc Gasol ni Serge Ibaka estuvieron tan notables, en el que fue el último amistoso para ambas franquicias antes del reinicio este jueves de la NBA en el Walt Disney World Resort.



El director de juego catalán afinó del mejor modo posible su puesta a punto para esta reanudación de la liga estadounidense y no sólo elevó su cantidad de minutos (24:06) respecto al duelo de hace unos días ante Boston Celtics sino que también mejoró ostensiblemente su productividad.



El de El Masnou firmó 22 puntos, 14 en la primera parte y con buena mano desde el triple (4/6), para ser el segundo mejor anotador de los suyos tras Mikal Bridges (26), y además repartió cuatro asistencias, cogió cuatro rebotes y robó cuatro balones para ser seguramente el mejor de los Suns, que debutarán ante Washington Wizards.



"Vamos a ir partido a partido, sabemos que nuestras posibilidades de llegar a los 'Playoffs' son muy bajas, pero si estamos aquí es porque tenemos una opción, así que vamos a ir a por ello empezando por el primer partido", aseguró Rubio tras el partido en declaraciones recogidas por 'nba.com'.



El internacional cree que jugaron "bien" y que "la diferencia" respecto a la derrota ante los Celtics fue que compartieron "más el balón" y que anotaron "más" lanzamientos. "Personalmente me encuentro mejor. El primer partido en mucho tiempo fue duro, pero lo más importante fue mantenerme sano y ver cuál era mi estado de forma", añadió a nivel personal.



"Hoy no se le vio a Ricky cansado en absoluto, sino que estaba en el momento adecuado en lo que a condición se refiere", expresó Monty Williams, técnico de los Suns. "Ricky es muy importante para todo lo que hacemos, si juega como lo ha hecho en ambos extremos del campo nos hace muy efectivos, es un jugador muy importante", destacó.



No estuvieron tan productivos como el base sus compañeros de selección de los Raptors, aunque tanto Marc Gasol como Serge Ibaka, que compartieron minutos en la cancha, fueron los mejores reboteadores del encuentro, con nueve capturas para ambos. El catalán se quedó en cinco puntos y el hispano-congoleño en ocho en la veintena de minutos que ambos estuvieron en la pista. Los actuales campeones descansarán ahora unos días hasta medirse el sábado con Los Angeles Lakers.