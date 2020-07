Autoridades puertorriqueñas sospechan de sabotaje en apagón en la isla

El director ejecutivo de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, dijo este miércoles que el incidente que provocó que cerca de 400.000 personas se quedaran sin suministro eléctrico el martes puede responder a un acto de sabotaje. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 29 jul (EFE).- El director ejecutivo de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, dijo este miércoles que el incidente que provocó que cerca de 400.000 personas se quedaran sin suministro eléctrico el martes puede responder a un acto de sabotaje.

"Todo tiende a indicar que hubo mano humana en el evento", señaló el directivo en entrevista radial sobre el corte energético masivo.

"Encontramos anoche una caja de interruptores que fue manipulada y se eliminó toda la protección del sistema en el área entre Arecibo e Isabela. Toda la protección del sistema fue eliminada. Fue algo que se hizo manual", aseguró Ortiz.

Sostuvo que el importante apagón dejó a más de 400.000 abonados de la AEE sin servicio fue causado de manera intencional, en concreto por lo que denominó como un acto de "terrorismo interno".

Explicó que el área de los interruptores se dejó sin protección luego de que fueran manipulados, lo que causó la caída del sistema y de la central Ecoeléctrica, situada en el sur de Puerto Rico.

Matizó que no quisiera pensar lo peor, en referencia a la mano del hombre, tras destacar que la información recopilada por empleados de la AEE será enviada a las agencias federales por lo que, insistió, puede ser un posible caso de "terrorismo interno".

Ortiz informó de que los datos recogidos se han enviado al Homeland Security y al FBI de Estados Unidos.

Ortiz, no obstante, no dio pistas de posibles sospechosos, aunque sí mencionó que tiene los nombres de los empleados de la AEE con acceso al área donde se produjo la avería.

"Yo creo que hay suficiente evidencia, yo creo que ya hay que acabar de este vacilón", sostuvo.

El proceso de restablecimiento de los abonados de la AEE que se quedaron sin luz se puso en marcha durante el martes.

A última hora de la noche áreas de los municipios de Quebradillas, Guaynabo, Ponce, Mayagüez, Arecibo, Patillas y Caguas, entre otros, se encontraban sin luz.

Durante el día de ayer la generación disponible en el sistema era de 2.800 megavatios.

La AEE indicó a través de las redes sociales que se había producido un relevo de carga debido "a la salida de operación de Ecoeléctrica" y que por ello se "realizan operaciones en el sistema para reponer las cargas".

El evento se produce a 24 horas de la llegada de un potencial ciclón que presenta ya vientos máximos sostenidos de casi 40 millas por hora (65 km/h) y puede convertirse en tormenta tropical durante este miércoles antes de llegar a las islas de Sotavento.

El incidente se produce además mes después de que Ortiz indicara que el sistema entre el sur y norte de la isla aguantaría vientos de 140 millas por hora (unos 225 kilómetros por hora).