Zimbabue.- Zimbabue tilda de "matón" al embajador de EEUU y amenaza con expulsarle del país

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El partido gubernamental de Zimbabue, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), ha tildado de "matón" al embajador de Estados Unidos en el país, Brian Nichols, y ha amenazado con expulsarle del país, tras acusarle de respaldar las convocatorias de protestas opositoras previstas para este viernes.



El portavoz del ZANU-PF, Patrick Chinamasa, ha acusado a Nichols de interferir en los asuntos internos del país africano y dijo que el embajador y "un grupo de gángsters" deberían "dejar de movilizar y financiar disturbios", según ha informado el portal de noticias New Zimbabwe.



Asimismo, acusó al embajador estadounidense de "coordinar la violencia y entrenar a la insurgencia". "Nuestro liderazgo no dudará a la hora de emitir una orden para que se marche", zanjó Chinamasa, lo que ha llevado a Estados Unidos a convocar al embajador zimbabuense, Innocent Mutembwa.



"Los comentarios desde el ZANU-PF, pese a que tristemente no son sorprendentes, son profundamente ofensivos. Hemos convocado al embajador de Zimbabue para que dé explicaciones", ha señalado el vicesecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Africanos, Tibor Nagy, a través de su cuenta en la red social Twitter.



Las protestas han sido convocadas en medio de la crisis económica en el país y las recientes detenciones de figuras opositoras y un periodista de investigación que recientemente desveló una trama de corrupción en el seno del Ministerio de Sanidad, lo que llevó al cese del titular de la cartera.



Naciones Unidas denunció el viernes que las autoridades de Zimbabue podrían estar empleando la pandemia de coronavirus de coronavirus como un "pretexto para reprimir la libertad de expresión y las libertades de reunión y asociación pacíficas" en el país.



Zimbabue ha registrado hasta ahora 2.704 casos de coronavirus y 36 fallecidos por la enfermedad, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).