"Women supporting Women", una manera sencilla de empoderar a la mujer

La actriz estadounidense Jennifer Aniston. EFE/ Nina Prommer/Archivo

Madrid, 28 jul (EFE).- Un gran número de mujeres populares de todos los países se van sumando al reto iniciado en Estados Unidos a través de las redes sociales con el hastag "womensupportingwommen" con el que las mujeres buscan el apoyo y el aliento de otras mujeres.

Una cadena que busca el empoderamiento de la mujer y que las impulsa a alcanzar sus retos y sus sueños, que ha calado en distintos continentes donde artistas, deportistas, como la tenista Venus William, y millones de mujeres desconocidas se han sumando a un desafío que las une, da fuerza y sirve de agradecimiento a las mujeres que antes las apoyaron a ellas.

Con fotografías en blanco y negro modelos como Elle Macpherson o la brasileña Sara Sampaio se han unido para lanzar su mensaje y el reto a otras mujeres para que se sumen a esa línea invisible que las une.

"Me encanta esta sencilla manera de apoyarnos unas a otras", ha escrito en su cuenta de Instagram Cindy Crawford, otra de las modelos participantes.

Amy Adams la protagonista de "Julie and Julia" o "Heridas abiertas", muy poco activa en Instagram donde tan solo tiene catorce publicaciones, se ha unido a la campaña y ha agradecido la presencia de "mujeres increíbles" de su vida. "El poder de la amistad y el apoyo me asombra constantemente. Aquí para ti siempre", ha escrito.

La actriz de "Los Descendientes", Sofía Carson también participa en el reto con una frase contundente: "Cuando se atrevan a decirte todas las cosas que no puedes hacer, sonríes y les dices: soy una mujer y no puedes detenerme".

Michelle Pfeiffer, Lili Collins, Sharon Stone o Jennifer Aniston dan las gracias en sus mensajes a las mujeres que forman parte de su vida.

"Gracias a todas las mujeres brillantes y hermosas de mi vida que enviaron los mensajes más alentadores hoy. A decir verdad, no entiendo realmente el desafío ... ¡Quién no ama las buenas razones para apoyar a las mujeres!" ha compartido Aniston, quien alienta a inscribirse para votar por los problemas que afectan a las mujeres.

Jennifer Garner y Sofía Vergara han sido otras de las actrices que han agradecido formar parte del reto. "Grandes cosas suceden cuando las mujeres se apoyan unas a otras", ha dicho la actriz colombiana, una opinión que también compartre Jennifer López, quien se ha manifestado en la misma línea.