Walmart espera ofertas por filial británica para septiembre

(Bloomberg) -- Walmart Inc. pidió a los oferentes de su unidad de comestibles del Reino Unido Asda que presenten ofertas de segunda ronda a principios de septiembre, según personas familiarizadas con el asunto, a medida que avanza con la reactivación de la venta del negocio.

Las firmas de capital privado Apollo Global Management Inc., Lone Star Funds y TDR Capital están considerando ofertas vinculantes para la fecha límite, dijeron las personas. Asda podría obtener alrededor de US$10.000 millones en cualquier venta, según la gente, que pidió no ser identificada porque la información es privada.

También podrían surgir otros compradores potenciales, dijeron las personas. Los representantes de Walmart, Asda y los posibles postores declinaron hacer comentarios.

Apollo, Lone Star y TDR presentaron ofertas para Asda a principios de este año y fueron invitados a unirse a una segunda ronda de licitación, informó Bloomberg News en marzo. Semanas después, Walmart archivó el proceso para centrar la atención de la gerencia en el funcionamiento del negocio en medio de una demanda sin precedentes de los consumidores que almacenaban víveres para el confinamiento por el covid-19.

Walmart dijo la semana pasada que estaba reactivando la venta planificada de Asda, filial que ha estado tratando de vender durante al menos dos años. Llegó a un acuerdo con la cadena de supermercados rival J Sainsbury Plc en 2018, pero las autoridades antimonopolio del Reino Unido bloquearon el acuerdo propuesto de 7.300 millones de libras (US$9.400 millones).

En su última actualización trimestral, Asda dijo que las ventas comparables aumentaron 3,5% en el trimestre hasta marzo. Los niveles de demanda fueron tan altos que recibía 3.500 visitas por minuto a su sitio web en la semana del 18 de marzo, según Asda.

Nota Original:Walmart Said to Seek September Bids for $10 Billion U.K. Arm (1)

