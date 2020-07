Visa ve mejora en gasto en medio de confinamientos más flexibles

(Bloomberg) -- Visa Inc. está comenzando a beneficiarse de la lenta reapertura de las ciudades de Estados Unidos, pero sus ejecutivos aún no están dispuestos a predecir lo que traerán los próximos dos meses.

Visa dijo que el gasto en su red aumentó casi un 10% en las últimas semanas, después de que tuvo problemas durante meses porque los consumidores se quedaron en casa y los negocios fueron cerrados para detener la propagación de la pandemia de coronavirus.

“Ciertamente, el futuro tendrá incertidumbre asociada”, dijo su director ejecutivo, Al Kelly, el martes en una conferencia telefónica con analistas. “Pero seguimos creyendo en nuestra estrategia”.

La reciente mejora no fue suficiente para que Visa ofrezca orientación para su desempeño durante todo el año. La red de pagos más grande del mundo advirtió que todavía está viendo una caída persistente en el gasto en el extranjero, ya que muchos países mantienen sus fronteras cerradas a los turistas.

Visa cayó hasta 2,3% en las operaciones extrabursátiles. Cerró a US$196,74 anteriormente en Nueva York, para una disminución este año de 4,7%.

El gasto en tarjetas de débito Visa aumentó aproximadamente 25% en las primeras tres semanas de julio, en comparación con una disminución de 9% para las tarjetas de crédito. Muchos consumidores recibieron sus pagos de estímulo a través de una tarjeta prepaga Visa o depósito directo en cuentas corrientes, lo que estimuló el gasto en tarjetas de débito, dijo el director financiero, Vasant Prabhu.

Las transacciones en tienda se redujeron casi 10%, mientras que la actividad sin tarjeta aumentó 20% en la semana que terminó el 21 de julio. Un cambio generalizado al comercio electrónico funciona a favor de Visa porque su participación en tales transacciones es tres veces mayor que en el punto de venta físico, dijo Kelly.

